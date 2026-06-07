LIGA DAS NAÇÕES

Seleção brasileira derrotou as atuais campeãs olímpicas por 3 sets a 2, encerrou uma invencibilidade de 39 jogos e assumiu a liderança da VNL.

Brasil vence a Itália em um duelo emocionante decidido no tie-break e acaba com uma sequência de 39 jogos sem derrota das atuais campeãs olímpicas. Com o resultado, a seleção brasileira assume a liderança da Liga das Nações de Vôlei (VNL).

Em uma partida emocionante, decidida apenas no tie-break, o Brasil venceu com parciais de 25/15, 25/22, 21/25, 24/26 e 15/12 diante de um Ginásio Nilson Nelson lotado.

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A Itália contou com mais uma grande atuação da oposta Antropova, maior pontuadora da partida com 24 pontos. Já pelo lado brasileiro, Ana Cristina brilhou com 22 pontos, enquanto Júlia Bergmann contribuiu com 18.

Brasil assume liderança da VNL

Com a vitória, a seleção comandada por José Roberto Guimarães encerra a primeira semana da VNL 2026 com campanha perfeita. Além disso, o Brasil assumiu a liderança geral da competição.

Dessa forma, a equipe brasileira se tornou a única entre as 18 participantes a manter 100% de aproveitamento neste início de torneio.

Agora, a seleção volta à quadra a partir do dia 17, em Ancara, na Turquia. Na sequência da competição, enfrentará França, Bélgica, Turquia e Alemanha.

Como foi o jogo

1º set: o Brasil dominou as ações desde o início e venceu por 25/15. Além disso, Ana Cristina foi o principal destaque ofensivo da parcial e liderou a equipe nos ataques.

o Brasil dominou as ações desde o início e venceu por 25/15. Além disso, Ana Cristina foi o principal destaque ofensivo da parcial e liderou a equipe nos ataques. 2º set: a Itália começou melhor. No entanto, a seleção brasileira reagiu com boas atuações de Júlia Bergmann e Júlia Kudiess. Com isso, fechou a parcial e abriu vantagem de 2 sets a 0.

a Itália começou melhor. No entanto, a seleção brasileira reagiu com boas atuações de Júlia Bergmann e Júlia Kudiess. Com isso, fechou a parcial e abriu vantagem de 2 sets a 0. 3º set: comandada por Antropova, a Itália cresceu na partida. Ainda assim, as brasileiras seguiram competitivas. Porém, desperdiçaram oportunidades na reta final e permitiram a vitória das adversárias.

comandada por Antropova, a Itália cresceu na partida. Ainda assim, as brasileiras seguiram competitivas. Porém, desperdiçaram oportunidades na reta final e permitiram a vitória das adversárias. 4º set: o equilíbrio marcou a parcial. O Brasil chegou a abrir vantagem em 23 a 21. Mesmo assim, a Itália aproveitou erros brasileiros, venceu por 26 a 24 e levou a decisão para o tie-break.

o equilíbrio marcou a parcial. O Brasil chegou a abrir vantagem em 23 a 21. Mesmo assim, a Itália aproveitou erros brasileiros, venceu por 26 a 24 e levou a decisão para o tie-break. Tie-break: as duas seleções seguiram ponto a ponto até o empate em 11 a 11. A partir daí, o Brasil encaixou o ataque, abriu vantagem e fechou o desempate em 15 a 12 para confirmar a vitória por 3 sets a 2.

Próximos jogos do Brasil

A seleção brasileira volta à quadra no dia 17 de junho, pela segunda semana da VNL, em Ancara, na Turquia.

Os próximos compromissos serão contra:

França;

Bélgica;

Turquia;

Alemanha.

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