Prefeito de Borba se reúne com ministra da Saúde para viabilizar recursos para o Município

Nísia Trindade anunciou mais de R$ 220 milhões em recursos para as cidades do Amazonas

Manaus (AM) – O prefeito de Borba, Simão Peixoto, participou, nesta segunda-feira (16), do encontro de prefeitos com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ocorrido na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), zona sul de Manaus. Na ocasião, a ministra anunciou recursos que serão enviados aos municípios para o enfrentamento da estiagem extrema que assola o Amazonas.

Simão Peixoto integrava o grupo de gestores, por meio da Associação Amazonenses dos Municípios (AAM).

“Estamos com todos os prefeitos do Amazonas, a bancada (federal), para tratar de assuntos importantes para o estado e para o município de Borba junto à ministra da Saúde. A ministra Nísia trouxe muitas propostas para o estado do Amazonas. Nós estamos enfrentando essa estiagem, que deixou o município de Borba e assim como todos os municípios no estado de calamidade pública; e nesse momento estamos pleiteando recursos para a gente solucionar esses problemas que vem assolando o estado do Amazonas”, disse Simão.

Em Manaus, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou R$ 224,3 milhões às prefeituras do Amazonas para ações de enfrentamento à estiagem.

