Borba atrai turistas com piscinas naturais e festa religiosa

No último ano, o município de Borba teve um aumento de 114,52% no número de turistas que visitaram a cidade

Fundado em 1728, o município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus) está localizado na margem direita do Rio Madeira. Com 42 mil habitantes, as maiores atrações da cidade ficam por conta das piscinas naturais e da maior celebração religiosa do estado: a festa de Santo Antônio, realizada anualmente no mês de junho.

Borba foi a primeira vila criada em território amazonense e está inserida na microrregião do Madeira, que ainda abrange os municípios de Apuí, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã. Só é possível chegar ao município, saindo de Manaus, de barco ou de avião.

Entre os seus destaques, estão as piscinas naturais. O balneário mais conhecido da cidade é o Balneário do Lira, que conta com duas piscinas de água doce. E no Balneário do Rio Mapiá é possível nadar nas águas do Rio Mapiá e contemplar a riqueza da natureza bem preservada do local.

É no mês de junho que a cidade tem o seu maior movimento turístico. Do dia 1º ao dia 13, o município celebra a festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Durante as duas semanas de festejo, procissões, promessas e arraiais são realizados em homenagem ao santo casamenteiro.

Em 2022, o governador Wilson Lima, sancionou a Lei 5.975/2022, que declara o festejo de Santo Antônio como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. De acordo com o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, o turismo religioso atraiu 6.700 turistas para o estado em 2022.

“Podemos ver o crescimento contínuo do turismo no Amazonas, em Borba, por exemplo, o segmento religioso mais que dobrou no ano passado em comparação com 2021, saindo de 1.784 turistas para 3.827”, pontuou o presidente da Amazonastur.

Iona Ribeiro, 24, nasceu e cresceu no município. Para ela, os atrativos da cidade vão além da festa de Santo Antônio e garante que a tranquilidade de morar no interior é maior.

“Morar em Borba nos proporciona ter uma vida mais tranquila e garante uma rotina menos estressante. É notável os avanços que o município recebeu nos últimos anos, o que torna a cidade mais acolhedora”, avaliou a moradora.

Investimentos

Para alavancar o turismo no município, a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) investiu em capacitação para atender aos visitantes. Em 2022, foram oferecidos cursos e workshops para Organizador de Eventos; Agente de Informações Turísticas; Condutor Cultural Local; Inglês Aplicado a Serviços Turísticos; Cerimonialista e Agente de Informações Turísticas.

Prato Cheio

Em 2022, o Governo do Estado inaugurou a 11ª unidade do programa Prato Cheio no interior e a primeira de Borba. Na modalidade Cozinha Popular, o local passou a servir 400 litros de sopa, de segunda-feira a sábado, gratuitamente, à população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.

Infraestrutura

No setor de infraestrutura, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), está investindo R$ 32,4 milhões no município. Esse valor representa mais de 840 empregos diretos e indiretos, distribuídos entre três obras, sendo duas em andamento e uma concluída.

O Centro de Convivência do Idoso já foi entregue e conta com uma academia ao ar livre, salas de administração, secretaria, lanchonete, vestiários, dois camarins, um palco, um auditório e seis salas para atividades diversas. Na área externa, um estacionamento foi construído com capacidade para receber 29 carros, 104 motocicletas e mais oito vagas para veículos de Pessoas com Deficiência (PCDs).

Entre as obras em andamento, estão a construção do terminal flutuante Distrito de Axinim, que apresenta uma estrutura moderna, com 168 metros quadrados, capacidade de carga de 20 toneladas, além de iluminação em LED e energia solar, ou seja, não é necessário nenhum outro tipo de fiação para sua utilização.

Outra obra em destaque é a pavimentação do Ramal do Mapiá, que contempla 23,73 quilômetros, com serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização. O investimento é de R$ 29,4 milhões e a obra apresenta 95% de avanço, com previsão de conclusão para setembro deste ano.

A pavimentação do ramal facilitará o acesso da população que vive em torno da estrada e nas margens dos rios Mapiá, Abacaxi, Canumã em direção à sede do município de Borba. Além disso, fortalecerá a logística de transporte, impulsionando a produção agrícola e a economia local.

Leia mais:

Na Semana Nacional do Trânsito, Posto de Vistoria recebe exposição de carros antigos

Central Integrada de Fiscalização multa cinco estabelecimentos por irregularidades

Corpo de servidor público é identificado pela arcada dentária, após perícia no IML