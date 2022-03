“Amor” entre mulher do personal e homem “sem teto” vira meme nas redes; veja vídeo

O caso do marido que encontrou a mulher nua junto a um homem em situação de rua dentro de um carro em Planaltina (DF) ganhou memes nas redes sociais.

A agressão foi registrada por câmeras de segurança da rua. Por volta das 22h30, Eduardo Alves de 31 anos, se aproxima do carro da esposa, de 33 anos. Ele bate na lataria várias vezes, até que consegue abrir a porta, tira o homem que vive em situação de rua de dentro e o agride repetidas vezes.

O homem sai sem roupas e é novamente espancado. Nas imagens seguintes, é possível ver que a mulher se ajoelha no chão e é contida pelo personal trainer. Outras pessoas aparecem em cena e tentam acalmar o casal, que foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia, localizada em Planaltina, que irá investigar o caso.

Ele afirmou que a mulher dele foi vítima de violência, definindo a história vivida pela companheira como “algo terrível”.

Ele diz que a família tem dado suporte, já que a mulher foi internada após o incidente, e pede investigação por parte das autoridades.

A Polícia Civil apura o caso para esclarecer se houve ou não violência sexual no contexto do crime.



“A Sandra sempre foi uma mulher honesta, trabalhadora, temos atividades profissionais e filhos pequenos. O que aconteceu na última quarta-feira foi algo terrível que nunca havíamos vivenciado. Seguimos confiantes no trabalho de investigação da Polícia Civil do DF e do Ministério Público do DF”, afirmou o personal trainer.



“A família tem dado todo o suporte a ela, estamos acompanhando a evolução médica. Pedimos a cessação (sic) de divulgação de matérias inverídicas, que menosprezam a mulher vítima de violência”, adiciona o comunicado.Segunda a advogada do casal, a esposa está internada em um hospital particular.

“Ela está recebendo suporte clínico e psiquiátrico, conforme protocolo de atendimento para esse tipo de violência”, afirmou a ela.

