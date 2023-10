Homem é encontrado com rosto devorado boiando em rio no porto de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado morto, na manhã deste domingo (22), dentro do rio na Balsa Amarela, no Porto da Manaus Moderna, no Centro.

Conforme a polícia, o rosto da vítima estava parcialmente devorado por peixes. O homem foi encontrado por volta de 9h da manhã, por trabalhadores locais, mas não foi identificado por ninguém.

Em perícia preliminar foi apontado que o homem foi espancado antes de ser jogado nas águas, mas o corpo ainda passará por perícia do Instituto Médico Legal (IML).

No momento que foi encontrado, o corpo vestia um calção preto com detalhes azuis e uma camisa de tom azul marinho.

Leia mais:

Homem morre após ter carro alvejado de tiros no bairro Nova Cidade, em Manaus

Motorista de aplicativo morre em acidente de trânsito na Zona Leste de Manaus

Adolescente desaparece após entrar em carro de aplicativo em Manaus