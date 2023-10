Evento oferece atividades gratuitas de lazer, cultura e educação ambiental em Manaus

Manaus (AM) – Com o tema “Virada da Amazônia”, a nova edição da Virada Sustentável Manaus ocorre no próximo final de semana, nos dias 4 e 5 de novembro, e vai ocupar a capital amazonense com uma programação cultural intensa. Serão realizadas mais de 70 atividades gratuitas em nove bairros da cidade, incluindo exposições, oficinas, palestras, brincadeiras e ações socioambientais, com o objetivo de promover a conservação do meio ambiente e do bioma amazônico.

Considerado o maior evento de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável Manaus é realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com correalização da Virada Sustentável Nacional e apoio do Conselho Criativo, que possui mais de 60 organizações da sociedade civil amazonense, além de voluntários.

Segundo a coordenadora da Virada Sustentável Manaus e responsável pela Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Cristine Rescarolli, a programação vai movimentar a cidade com atividades e atrações da Amazônia para a Amazônia.

“Teremos grandes instalações no Largo São Sebastião e outras atividades que têm como objetivo difundir a sustentabilidade, acontecendo em todas as zonas da cidade”, afirma.

Entre os destaques, está a instalação artística “Eggcident” do artista holandês Henk Hofstra, que chama a atenção para o atual momento de aquecimento global. O artista traz ovos gigantes, que estão literalmente “sendo fritos” nas calçadas do Largo São Sebastião.

Além disso, haverá uma ação de coleta de resíduos na Marina do Davi, em parceria com o projeto Remada Ambiental; caminhada ambiental na Ponta das Lajes; plantio e distribuição de mudas; mutirão de limpeza; oficinas gastronômicas; Drive Thru ambiental; exposições; performances de teatro e dança; palestras e brincadeiras; feira de artesanato; e a já tradicional Feira da Fundação Amazônia Sustentável, a “Feira da FAS”, que acontecerá no Largo São Sebastião, das 16h às 22h.

“A Virada Sustentável tem a grande missão de levar a sustentabilidade de uma forma leve e ao mesmo tempo impactante para o público. Por meio de ações práticas, a população entende o seu papel essencial na mudança de consciência para a preservação da Amazônia e do nosso planeta”, resume Cristine.

A Virada Sustentável Manaus é executada com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura, em parceria com as Nações Unidas (ONU). Além disso, tem apoio da Bemol, Águas de Manaus, Innova, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Confira a prévia da programação:

4 de novembro

8 às 22h – Exposição Eggcident, no Largo São Sebastião, Centro

8 às 22h – Expo ODS, no Largo São Sebastião, Centro

8 às 11h – Remada Ambiental, na Marina do Davi, Tarumã

8 às 12h – Distribuição de mudas na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova

8 às 12h – Drive Thru Ambiental na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova

8 às 12h – Mutirão de limpeza na rua Vinícius de Moraes, no bairro Coroado

8h – Performance teatral – Espatódea Trupe, na sede do Morhan, na Colônia Antônio Aleixo

8h – Plantio e distribuição de mudas na Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro

8h – Liang gong, ginástica chinesa, na Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro

8 às 10h – Caminha ambiental na Ponta das Lajes

8 às 12h – Falas de conscientização na rua Vinícius de Moraes, no bairro Coroado

8 às 12h – Ver Bem Coroado na rua Vinícius de Moraes, no bairro Coroado

8 às 18h – Grafite no muro da Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro

8h – Oficina de brigadeiro vegano na Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro

9h – Oficina de compostagem de material orgânico na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova

9h – Aula de zumba na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova

9 às 10h – Projeto Garis da Alegria na rua Vinícius de Moraes, no bairro Coroado

9 às 17h – Exposição ‘Manaus sobrevivente, retratos de uma forte estiagem’, no Complexo Esportivo Casinha Branca, no Jorge Teixeira

10h – Performance teatral – Coletivo Casa teatro Taua Caá, no Soul do Monte, no Monte das Oliveiras

15h – Quiz ambiental no Largo são Sebastião, Centro

16h – Educação ambiental lúdica para coleta seletiva, no Largo São Sebastião, Centro

16h – Reciclagem com materiais recicláveis, na Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro

16h – Partida de futebol solidário na Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro

16h – Pintura e arte no rosto, na Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro

16h – Oficina ‘Criatividade com casca de alimentos’ no Complexo Esportivo Casinha Branca, no Jorge Teixeira

17h – Projeto Patas Verdes, no Largo São Sebastião, Centro

Feira da FAS no Largo São Sebastião, Centro

5 de novembro

8 às 22h – Exposição Eggcident, no Largo São Sebastião, Centro

8 às 22h – Expo ODS, no Largo São Sebastião, Centro

8 às 12h – Distribuição de mudas na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova

8 às 12h – Divulgação de livros e escritores do bairro na quadra e salão do CDCC, no Coroado

8 às 12h – Feira de artesanato da ASSIC e artesãs do bairro na quadra e salão do CDCC, no Coroado

9h – Palestra sobre saúde na quadra e salão do CDCC, no Coroado

9h – Oficina de reciclagem de resíduos sólidos na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova

9h – Apresentação do grupo de dança na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova

9h – Quiz ambiental no Soul do Monte, no Monte das Oliveiras

9h30 – Oficina de horta urbana e compostagem e doação de mudas a quadra e salão do CDCC, no

Coroado

9 às 17h – Exposição ‘Manaus sobrevivente, retratos de uma forte estiagem’, no Complexo Esportivo Casinha Branca, no Jorge Teixeira

10h – Sarau de poesia com temática ambiental na quadra e salão do CDCC, no Coroado

10h Oficina de pintura com tintas naturais na quadra e salão do CDCC, no Coroado

11h – Apresentações artísticas na quadra e salão do CDCC, no Coroado

16h – Educação ambiental lúdica para coleta seletiva, no Largo São Sebastião, Centro

17h – Performance Danças Urbanas – Grupo Holograma, no Largo São Sebastião, Centro

Feira da FAS no Largo São Sebastião, Centro

Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável é um movimento de articulação entre pessoas, grupos e instituições, que têm em comum o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, além de reforçar as redes de transformação e impacto social existentes nas diferentes cidades.

A concepção temática do festival é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além de Manaus, a mobilização ocorre em São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Campinas.

