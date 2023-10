Morre Matthew Perry, o Chandler Bing, de Friends

O ator Matthew Perry, de 54 anos, estrela de Friends, foi encontrado morto, vítima de afogamento, em cima casa na área de Los Angeles, Estados Unidos, no sábado (28). Testemunhas dizem que os socorristas foram acionados para atender um paciente em parada cardíaca.

Matthew estava na banheira de hidromassagem da residência. Não foram encontradas drogas no local. De acordo com o TMZ, não há crime envolvido.

Trajetória

Nascido em 19 de agosto de 1969, em Williamstown, Massachusetts, Perry começou sua carreira como ator em séries de televisão e filmes antes de encontrar a fama e o reconhecimento como o icônico Chandler Bing, de Friends, que foi ao ar de 1994 a 2004. Seu personagem sarcástico e engraçado na série o tornou uma figura querida em todo o mundo e lhe rendeu uma indicação ao Emmy de melhor ator coadjuvante em série de comédia em 2002.

Após o sucesso de Friends, Matthew Perry continuou a trabalhar na televisão, atuando em séries como Studio 60 On The Sunset Strip, The Odd Couple, Go On e The Good Wife. Ele também apareceu em filmes, incluindo Falsas Aparências (2000), O Triunfo: A História de Ron Clark (2006). Além de atuar, Perry explorou a escrita e a produção de programas de televisão.

Fora de cena, Matthew Perry falou diversas vezes sobre o vício em drogas. Em seu livro de memórias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, lançado em novembro do ano passado, o ator contou que o problema, inclusive, fazia com que ele evitasse rever a série que o tornou famoso no mundo. Perry contou que a aparência magra em cena lhe despertavam gatilhos.

“A 9ª temporada foi o ano em que fiquei sóbrio o tempo todo. E adivinha em qual temporada eu fui indicado como melhor ator? Eu fiquei tipo, ‘Isso deve me dizer algo’”, destacou.

*Com informações do Metrópoles

