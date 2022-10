Mário César Camargo, ator de ‘Chocolate Com Pimenta’, morre aos 75 anos

Mário César Camargo, ator de “Chocolate Com pimenta”, morreu após um mal súbito, aos 75 anos, na segunda-feira (10), em Belo Horizonte, Minas Gerais. A informação foi confirmada pela filha do ator, Laura, ao Splash.

De acordo a família, o corpo do ator será velado nesta quarta-feira (12), no Teatro Marília, a partir das 11h. Mário nasceu no interior de São Paulo, mas morava na capital mineira desde 1988.

Segundo informações do jornal Estado de Minas, o ator se dedicou a narração de filmes e anúncios com o grupo Vozes de Minas durante a pandemia.

Enquanto esteve na TV Globo ele participou de grandes sucessos da emissora como “Terra Nostra”, “Coração de Estudante”, “Começar de Novo”, “Insensato Coração”, além de “Chocolate Com Pimenta” que está atualmente em exibição.

O último trabalho de Mário César Camargo na TV foi na série “Supermax”, em 2016, quando interpretou o médico Timóteo. A série está atualmente disponível no Globoplay.

