Mostra científica promove popularização da ciência em Codajás

Codajás (AM) – No município de Codajás (distante 240 quilômetros de Manaus) acontece, entre os dias 16 a 20 de novembro, a 1ª Mostra de Inovação, Tecnologia e Ciências na Amazônia (Mitecam). O evento apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), será realizado no Centro Educacional de Tempo Integral José de Araújo Rodrigues, das 8h às 16h, e busca promover um espaço de divulgação e popularização da ciência no interior do Amazonas.

Amparada pelo Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (POP CT&I), da Fapeam, a atividade é aberta ao público e contará com oficinas e palestras sobre empreendedorismo na Amazônia, sustentabilidade e inovação, educação ambiental no ensino, origami de animais da fauna regional, jogo da memória das plantas do cotidiano, jardim das sensações e valorização das mulheres nas ciências.

A coordenadora do evento, professora Elzilene Araújo, destaca que durante o evento também ocorrerá exposição de projetos de ciências, noite cultural, com dança, poesia e peças de teatros.

“Almeja-se a popularização do conhecimento científico e educação em Ciências no âmbito da inovação, tecnologia, ciências e desenvolvimento sustentável no ensino médio, sendo um incentivo para a produção e apresentação de projetos científicos”, acrescentou Elzilene.

Segundo a professora, a iniciativa busca desenvolver atividades interativas que promovam a divulgação e a manifestação do conhecimento científico conectando as diferentes áreas da Ciências, por meio da inserção da importância da educação ambiental e cidadania no meio escolar e na comunidade referente aos saberes: cultural, científico e popular para construção do conhecimento.

Pop CT&I

O Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação – POP CT&I visa incentivar e apoiar a realização de eventos de Popularização da Ciência, nas modalidades presencial, virtual ou híbrida, prioritariamente no interior do Amazonas, por meio do financiamento da produção e distribuição de materiais educativos para democratizar a produção do conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), fortalecer a Semana de Ciência e Tecnologia, e a própria Política Pública de CT&I do Amazonas.

Confira a agenda de eventos científicos apoiados pelo Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, via Programas de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev) e POP CT&I, que está disponível em:

https://www.fapeam.am.gov.br/programacao-de-eventos-cientificos-e-tecnologicos-apoiados-pela-fapeam/

