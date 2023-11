Foragido é preso ao tentar tirar novo RG em Manaus

O mandado de prisão foi cumprido nesta terça-feira na sede do Instituto de Identificação do Amazonas

Um homem de 29 anos, que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, foi preso na manhã desta terça-feira (14) por policiais civis do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM) com o apoio da equipe policial do 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O diretor do IIACM, Mahatma Porto, informou que o homem foi identificado como foragido, após ter solicitado inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Jefferson Lourenço de Amorim foi preso na sede do IIACM, na Avenida Pedro Teixeira, na zona centro-oeste de Manaus. Mahatma explicou que ao ter solicitado a inscrição no CPF, o Instituto realizou várias pesquisas em nome do suspeito, e constatou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.

“Como órgão policial e integrante da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, temos a atribuição e o dever de checar todas as informações acerca de um cidadão. Com os novos recursos adquiridos pelo Estado e implantados no Instituto de Identificação, podemos dar solução a muitos casos ainda em aberto, como foi este último”, informou Mahatma.

O suspeito, que estava sendo procurado pelo crime de roubo, foi preso. Jefferson foi encaminhado ao 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos de polícia judiciária.

