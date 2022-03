Fetam prorroga inscrições para 15ª Mostra de Teatro do AM

Manaus (AM)- A Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) anuncia a prorrogação do edital de seleção para 15ª Mostra de Teatro do Amazonas (15ª MTA).

O novo prazo para inscrição passa a ser dia 24 de março. Neste domingo (20), às 16h, será realizada uma ‘live tira dúvidas’ no instagram da federação (@fetam.teatro).

Destinadas a artistas e profissionais interessados em atuar durante a 15ª MTA, o edital propõe três tipos de seleção: uma proposta de oficina na área de artes, com cachê de R$800; 12 espetáculos de teatro para programação artística, com cachê de R$2.500 para cada montagem; na área de produção, será selecionado um mentor, com cachê de R$1.000, e oito aprendizes de produção.

A inscrição é gratuita e está aberta até o dia 24 de março, conforme a prorrogação. O edital com regulamento, as fichas de inscrição e todos canais de informação da Fetam estão disponíveis no endereço https://linktr.ee/FETAM.

As inscrições ocorrerão somente no formato on-line, através do preenchimento da ficha de inscrição (formulário digital) e envio de documentações exigidas no regulamento, disponível no site da Fetam.

Para realizar a inscrição, os espetáculos candidatos para a programação artística devem estar com a situação regular na Federação de Teatro no ano 2022, comprovar atuação no Estado do Amazonas e devem apresentar um espetáculo que seja inédito para a Mostra de Teatro do Amazonas, ou seja, que não tenham sido apresentados em edições anteriores do evento. Para a oficina, poderão se inscrever artistas amazonenses que desenvolvam suas atividades e pesquisas no estado do Amazonas, além de apresentarem uma proposta relacionada ao cenário das artes.

Para as vagas de aprendiz de produção, poderão se inscrever artistas, estudantes e produtores com ou sem experiência, maiores de 18 anos que tenham interesse em aprender passo-a-passo as questões de produção de eventos.

Fetam faz live

O presidente da Fetam, Francis Madson, irá conduzir a live, neste domingo (20), às 16h, no instagram da federação (@fetam.teatro). A proposta é tirar as dúvidas dos candidatos e ressaltar pontos essenciais do edital.

A 15ª Mostra de Teatro do Amazonas será de 22 de abril a 21 de maio de 2022, com atividades presenciais e on-line. O projeto foi contemplado do Edital Amazonas Cultura em Rede, realizado pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

