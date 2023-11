Combitrans Amazônia investe em eficiência e realiza locação de empilhadeiras elétricas

Operação acontece por meio das balsas que saem de Manaus (AM) com destino ao porto de Belém (PA)

A Combitrans Amazônia, empresa de logística que atua na Bacia Amazônica, integra o Brasil com soluções inovadoras, eficientes e sustentáveis. Visando otimizar suas operações intralogísticas com equipamentos com emissão zero de carbono. Para isso, a companhia se juntou à Jungheinrich Brasil, uma das líderes em intralogística no mundo, para locar empilhadeiras elétricas EFG 540k.

O equipamento da empresa alemã atuará diretamente no embarque e desembarque das mais diversas mercadorias que a empresa trabalha, tais como motocicletas, bebidas, produtos alimentícios, matérias-primas para a indústria, produtos para o agronegócio e outras.

A operação ocorre nos portos de Manaus (AM) e Belém (PA), e as mercadorias são transportadas no modal fluvial por meio das balsas SW (armazéns flutuantes) e modal rodoviário nível Brasil, com solução pautada nos princípios ESG da Combitrans Amazônia, sempre integrando o Brasil com sustentabilidade.

Com capacidade para quatro toneladas, o modelo EFG 540k é ideal para os trabalhos mais difíceis tanto em ambiente interno como externo. Com máximo desempenho da movimentação, consomem até 20% menos energia do que modelos da concorrência. Além de proporcionar mais ergonomia para os operadores e, consequentemente, mais produtividade nas operações do dia a dia.

“A locação é o formato ideal para aqueles que desejam ter apoio durante períodos de grandes demandas sazonais, em casos de avarias repentinas ou até mesmo para lidar com um pedido grande e inesperado”, afirma Vigold Georg, VP da companhia na América Latina.

Sobre a Jungheinrich

A Jungheinrich é uma das líderes globais em soluções, gestão de armazenagem e fluxo de materiais. Inovadora, oferece a seus clientes consultoria e soluções de intralogística, com um abrangente portfólio de empilhadeiras e sistemas automatizados de armazenagem.

Sediada em Hamburgo-GER, é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na bolsa alemã. Representada mundialmente em 41 países, emprega mais de 18.000 colaboradores. No Brasil, possui sede em Itupeva (SP) e filiais nas cidades de Belo Horizonte (MG), Cabo de Santo Agostinho (PE), São José dos Pinhais (PR), Itajaí (SC), Rio de Janeiro (RJ) e São Leopoldo (RS).

