Empreendedoras do Amazonas são capacitadas e fortalecem suas habilidades

A primeira turma do projeto no Estado fortaleceu as habilidades empreendedoras de 400 mulheres em Manaus e 100 em Parintins

Manaus (AM) – A creditando que as mulheres desempenham um papel transformador na formação da economia global, a Coca-Cola Brasil e a Solar Coca-Cola, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AM), por meio do programa “Empreenda como uma mulher”, capacitou 500 empreendedoras do ramo de alimentos e bebidas no Amazonas. A primeira turma do projeto no Estado fortaleceu as habilidades empreendedoras de 400 mulheres em Manaus e 100 em Parintins.

Conforme a Head de Relações Corporativas e ESG da Coca-Cola Brasil, Katielle Haffner, as ações dentro da plataforma “Coca-Cola dá um Gás no seu Negócio“, visam capacitar centenas de milhares de pequenos empreendedores do varejo alimentício no Brasil, apoiando, inspirando e fortalecendo a rede de negócios formalizados, informais ou em fase de formalização.

“Buscamos amplificar nosso impacto positivo no país, potencializando a força econômica das mulheres. Elas já possuem habilidades empreendedoras, então nós, Coca-Cola Brasil e parceiros, fornecemos as ferramentas e a direção assertiva para o mundo dos negócios dessas empreendedoras”, ressalta Katielle Haffner.

“Com programas como esse, promovemos sua inclusão produtiva e empoderamento, contribuindo para sua capacitação e geração de renda”, conclui Haffner.

Para a Renata Melo, diretora regional da Solar, – fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil com atuação em 70% do território nacional (regiões Norte, Nordeste, Mato Grosso e parte de Tocantins e Goiás) –, o engajamento dos diversos parceiros fortalece os resultados positivos alcançados pelas participantes do programa.

“Apoiando o empreendedorismo feminino, fomentamos também a geração de renda e emprego na região, além de incentivar a diversificação da economia local. Essas parcerias e a participação de empreendedoras tão inspiradoras fazem com que esse programa aconteça e dê excelentes resultados”, destaca Renata.

A cerimônia de encerramento do curso ocorreu, na terça-feira (14), na sede do Sebrae. De acordo com a diretora do Sebrae no Amazonas, Ananda Carvalho Normando Pessôa, o programa não só fortalece o empreendedorismo feminino no estado, como também transforma as relações sociais como um todo.

“Formamos mulheres que cada vez mais alcançam o protagonismo e a autonomia financeira, visualizamos lideranças femininas de grande potencial nas empresas, que diversificam os pontos de vista na tomada de decisões e reduzem a desigualdade de gênero, além de contribuir para a erradicação da violência contra mulher. Precisamos continuar inspirando e abrindo caminho para que mais mulheres possam transformar suas vidas por meio do empreendedorismo”, enfatizou a superintendente.

Durante a cerimônia, além de receberem o certificado de participação no curso, as 50 empreendedoras que mais se destacaram foram contempladas com uma premiação de R$1.000. Este valor pode ser usado para aquisição de equipamentos e utensílios que auxiliarão na estruturação de seus negócios.

A empreendedora Lívia Cristo, participante do curso, foi uma das premiadas pelo desempenho. Ela enfatizou a importância das habilidades de gestão adquiridas durante o curso, principalmente na área financeira.

“Um dos módulos mais importantes na minha jornada foi o de finanças. Hoje posso afirmar que, após o curso, estou mais bem preparada e consigo gerir meu negócio de forma mais eficiente”, ressaltou.

No Amazonas, as ações de empoderamento econômico para as mulheres do varejo começaram no mês de julho. O programa ofereceu capacitação, encontros e conteúdos sobre gestão de negócios, com o intuito de impulsionar o conhecimento e o crescimento das empreendedoras do varejo alimentício. As participantes tiveram ainda a oportunidade de ampliar seus contatos, estabelecer networking, trocar experiências e construir uma rede de apoio entre varejistas com objetivos comuns, inclusive visando o empoderamento feminino.

Sobre o programa

No programa “Empreenda Como Uma Mulher”, as participantes tiveram a oportunidade de acelerar seus negócios por meio de uma metodologia que combina aulas teóricas e práticas com conteúdo sobre estratégias de liderança e gestão, autoconhecimento, aspectos comportamentais, além de uma análise individual e avaliação do negócio, envolvendo a maturidade, pontos fortes e de melhoria, governança e impacto na sociedade.

Coca-cola Brasil

O Sistema Coca-Cola Brasil atua em cinco grupos de bebidas — colas, sabores, hidratação, nutrição e emergentes — com uma linha de mais de 200 produtos, entre sabores regulares e versões sem açúcar ou de baixa caloria. Composto por sete grupos de fabricantes franqueados, o Instituto Coca-Cola Brasil, mais Verde Campo e a parceria com Leão Alimentos e Bebidas, o Sistema emprega diretamente 56,6 mil funcionários.

A empresa aposta em inovação para ampliar seu portfólio e atingir o objetivo de destinar corretamente o equivalente a 100% de suas embalagens até 2030. A Coca-Cola Brasil trabalha para oferecer cada vez mais opções com menos açúcar adicionado e no incentivo a iniciativas que melhorem o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua.

Solar Coca-cola

Entre os 15 maiores fabricantes do mundo e com atuação em 70% do território brasileiro, a Solar Coca-Cola faz parte do Sistema Coca-Cola no Brasil e conta atualmente com 13 fábricas e atua, operando, na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins.

Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 17 mil colaboradores(as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a companhia alcança 25 milhões de lares em todo país.

