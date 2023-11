Ação leva serviços a três bairros de Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), levará, neste sábado e domingo, 24 e 25 de novembro, das 8h às 12h, os serviços do Sine Manaus aos bairros Santa Etelvina, Monte Sinai e Lírio do Vale.

Nesta sexta-feira (24), a equipe do Sine Manaus estará presente no Centro Espírita Lar Francisco de Assis, localizado no bairro Santa Etelvina, nº 5, zona Norte. De acordo com o diretor do Sine, Pedro Lima, o avanço da captação de vagas tem crescido constantemente, e de janeiro a novembro deste ano, mais de 7.000 já foram ofertadas.

“Para nós é um privilégio poder ajudar a população com mais empregos e oportunidades. Neste ano, já colocamos 4.976 trabalhadores no mercado de trabalho. Acreditamos que as ações itinerantes do Sine pela cidade têm feito esse número crescer ainda mais”, frisou Lima.

Já no sábado, os pontos do Sine Manaus se dividirão em dois locais: na escola municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga, situada na rua Duartina, no bairro Monte Sinai, zona Norte; e na Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Ieadam), na rua Clidenor Galva, nº 23, bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus.

*Com informações da assessoria

