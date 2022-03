Rússia bombardeia escola na Ucrânia com 400 pessoas abrigadas

Forças russas bombardearam uma escola de arte em Mariupol, na Ucrânia, na manhã deste domingo (20).

Segundo informações do conselho municipal da cidade, 400 pessoas estariam abrigadas na escola, entre elas, mulheres, crianças e idosos.

Ainda conforme o conselho, não há informações sobre o número de vítimas do ataque. O prédio, entretanto, teria sido destruído e pessoas estariam sob os escombros.

O governo da Ucrânia confirmou que receberá, na próxima semana, mais armas e mísseis antitanque cedidos pelos Estados Unidos. Os norte-americanos têm doado armamento e dinheiro para ajudar na defesa do país.

Na tarde de sábado (19), o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Oleksii Danilov, fez o anúncio, mas não deu maiores detalhes. “[As armas] estarão no território do nosso país no futuro próximo, em dias”, disse.

A Rússia, por outro lado, tem criticado o envio de armas à Ucrânia por Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

*Metrópoles

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: State Emergency Service of Ukraine

Leia mais:

Ataque russo mata meia centena de soldados ucranianos

Após ataque, menina ucraniana tem braço amputado

Ataque russo deixa 2 mortos e 12 feridos em Kiev