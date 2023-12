Ráiner Figueiredo é empossado presidente Jovem do Partido Progressista

Durante o discurso, o agora presidente jovem do partido Progressista, Rainer destacou a caminhada dele de estudos ainda no interior do Amazonas

Manaus (AM) – Ensinar, preparar, encaminhar os jovens para uma caminhada política com qualidade. Este é o objetivo do fisioterapeuta Ráiner Figueiredo, que assumiu no final da tarde desta quinta-feira (7), a presidência estadual da Ala Jovem do Partido Progressista (PP), em cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), com a presença militantes, autoridades e do presidente do partido estadual, dr. Rodrigo de Sá.

Com o lema “Oportunidade para todos”, o presidente estadual do partido, Rodrigo de Sá, disse que o propósito de crescimento do partido com novas ideias e propósito segue em ascensão e a chegada de novos partidários é vista de forma positiva.

Sobre Rainer Figueiredo, o presidente do partido regional, Sá disse que ele é um jovem preparado para assumir o posto e dar prosseguimento às metas do partido.

“O Ráiner tem um histórico de batalhas, ações que destacam todo esforço que ele faz e ele representa uma juventude que faz acontecer, então eu tenho certeza que chega para contribuir e trazer cada vez mais jovens para entender e fazer política”, ressaltou.

Durante o discurso, o agora presidente jovem do partido Progressista, Rainer destacou a caminhada dele de estudos ainda no interior do Amazonas, até a chegada profissional dos dias atuais, com o propósito de dizer que a juventude é capaz de alcançar sonhos e metas de vida.

“A união, empatia, equidade e amor ao próximo é capaz de nos levar longe. A política feita de forma correta tem um efeito transformador na vida das pessoas e é importante que nossos jovens façam parte, conheçam, aprendam, ensinem, lutem por dias melhores para todos e chego com este propósito, somar com todos e seguir com fé, foco na batalha”, declarou.

Ráiner Figueiredo é fisioterapeuta dermato funcional, professor universitário, gestor público e agente de mudança na área da saúde, tem 32 anos, nascido no Amazonas, em Coari, atualmente é diretor geral da maior unidade de saúde especializada do Amazonas, a Policlínica Codajás.

Durante a cerimônia, também foi empossada Vera Queiroz, como presidente estadual do Movimento de Mulheres do Partido Progressista, bem como o suplente de cada categoria.

