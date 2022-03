Mostra Literária IDR 2022 exalta criação regional no AM

Manaus (AM)- Uma semana de valorização do protagonismo e reconhecimento dos artistas amazônidas. Este é o foco da “Mostra Literária IDR 2022” marcada para iniciar no dia 21 de março, em Manaus.

O evento é uma iniciativa dos professores e alunos do ensino fundamental e ensino médio da Escola Denizard Rivail. A Mostra exalta obras literárias regionais, grafismo cultural, além de discutir e apresentar as novas tendências para o futuro como a arte digital. O encerramento acontece no dia 29 de março, de 8h às 18h, no Teatro Manauara.

Segundo a diretora do Instituto Denizard Rivail, Lorena Serqueira, os alunos estão muito animados e se revelam a cada dia na arte e cultura local.

“Com 27 anos de história no ensino manauara, o Denizard Rivail já tinha um grande evento histórico: ‘A noite de harmonia’, que depois se transformou numa amostra de poesia, e posteriormente numa amostra literária. O evento foi criado com o intuito de homenagear o centenário da semana de arte moderna. Em 2022, após o período da pandemia, essa mostra vem resgatar e ressignificar os eventos da escola; socializar, construir conhecimento, com uma pegada de mostra cultural onde a literatura se converte em arte”, explica.

A Semana Literária

Nesta segunda-feira (21), os alunos da 1ª série do Ensino Médio realizam o Workshop sobre Grafismo indígena, com a participação da artista “Thais Kokama”, indígena do povo kokama, referência em grafismo indígena corporal. A artista fará uma abordagem dos desenhos e, em especial, o movimento corporal.

Na terça-feira (22), às 19h, acontecerá a LIVE com a participação de Sérgio Freire, autor do livro “Amazonês” com a importância da variação linguística.

Dia 24 de março, às 19h, o projeto apresentará os artistas Malu Finanças e Felipe Moleiro por meio da LIVE – Arte digital e o novo mundo das NFTs. Todas as LIVES serão transmitidas pelo Instagram @denizard.rivail.oficial e pelo Youtube Denizard Rivail.

Exposição no Teatro Manauara

O encerramento do projeto, será no dia 29, horário de 8h às 18h, no Teatro Manauara, com exposição de todas as obras produzidas pelos alunos, sessões com espetáculos, homenagens e outros eventos.

No ambiente escolar, as obras literárias são estudadas pelos alunos e na Mostra Literária IDR 2022 serão ressignificadas por meio da arte da dança, no canto, na moda, NFTs, pintura em quadros com carvão e até em cuias e obras literárias dentro do nosso contexto regional.

Manifestações culturais como o Auto do Boi, Lendas que permeiam a floresta amazônica também serão apresentadas e ressignificadas em um grande espetáculo no palco do Teatro. Já obras literárias como os livros ‘Dois Irmãos’, de Milton Hatoum, “Estatuto do Homem”, do poeta Thiago de Mello e “Poemas”, da autora Leila Plácido, Márcia Kambeba com a obra: “Saberes da floresta”, Canção da Esperança: Tenório Telles, Manaus em poesia, de Evany Nascimento e O livro do Rio Iguaraguá, de Jan Santos e Yan Bentes, também serão reapresentados em diversas formas de arte.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Divulgação

Leia mais:

Nova Edição do Festival do “5 minutos em cena” amplia horizonte das artes

Manaus apresenta agenda de reuniões para cultura

Exposição fotográfica traz olhar de mulheres na gastronomia