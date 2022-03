Nova edição do Festival “5 Minutos em Cena” amplia horizontes das artes

Manaus (AM)- O “Festival 5 Minutos em Cena” chega à quinta edição com um leque de novidades para marcar seu retorno presencial.

Sob o tema “Outros Caminhos”, o evento que celebra diversas linguagens artísticas ‘abre as portas’ para outras cidades do Amazonas. Além de Manaus, o projeto realizado pela Panorando Cia e Produtora será lançado em mais dois municípios da região metropolitana: Iranduba e Manacapuru.

Com acesso gratuito (por ordem de chegada) e participação do grupo Maracatu Pedra Encantada, o evento de abertura acontece no Teatro Amazonas, no dia 31 de março, a partir de 20h.

Posteriormente, as atividades se estenderão para Iranduba e Manacapuru nas primeiras semanas de abril. Com 11 apresentações selecionadas, a programação do Festival inclui oficinas de dança, teatro, circo e diversas outras expressões artísticas.

Diretor da Panorando e um dos idealizadores do evento – que acontece desde 2017 –, Fábio Moura comenta que o objetivo do projeto é desenvolver, estimular e difundir atividades artísticas no Amazonas, possibilitando a avaliação crítica das experiências desenvolvidas pelos participantes, de acordo com suas práticas, e promovendo troca de conhecimentos e integração entre as áreas de circo, dança, teatro e performance.

“O projeto nasceu com o intuito de reunir diversas linguagens das artes da cena. Isso porque a gente percebeu que, aqui em Manaus, o público se divide muito. Quem é fã de teatro assiste majoritariamente trabalhos de teatro e não acompanha muitas experiências com a dança, por exemplo. Então decidimos romper esse quadro”, detalha.

Segundo ele, felizmente, o Festival tem sido bem aceito pelo público, resultando em quatro edições até agora, sendo a última de forma virtual, por conta da pandemia da Covid-19. O diretor da Panorando declara que o tema “Outros Caminhos” da quinta edição foi escolhido para sinalizar o retorno presencial e celebrar os novos horizontes.

“O tema da nova edição marca o início da nossa nova jornada em outros espaços, enaltecendo nossa ida para Iranduba e Manacapuru. Estamos ansiosos para levar o ‘Festival 5 Minutos em Cena’ a muito mais espectadores”, assevera.

Apresentações

Contemplada no Prêmio Amazonas Cultura em Rede – que faz parte do programa +Cultura promovido pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa –, a quinta edição do Festival está sob preparativos desde janeiro, quando foi dada a largada para as inscrições das produções que compõem a programação.

Ao todo, foram recebidas 74 propostas, sendo selecionadas 11 cenas curtas dentro das linguagens do circo, dança, teatro e performance: “Aparição da Aparecida” (Randy Sou); “Boêmia” (Lucas Rocha); “Era Pra Tecido” (Cacompanhia de Artes Cênicas); “Fluir” (Karine Magalhães); “Imaculada” (Ana Carolina Souza); “Jukebox’ (Holograma); “KARITIANA – a raiz da nossa raiz” (Entrecorpus Cia de Dança); “Mojubá” (Vitor Rocha); “Na Carreira” (Iogan Montefusco); “Quarto Azul” (Grupo Jurubebas de Teatro); “Silêncio de Si – Um outro lado da cor” (Driz Rolim).

“Essas cenas serão apresentadas nas três cidades contempladas pelo ‘Festival 5 Minutos em Cena’: Manaus, Iranduba e Manacapuru. A programação artística se repetirá nesses locais, contando com essas produções e mais cinco oficinas e uma palestra. Estamos bastante ansiosos e felizes com o retorno do projeto”, pontua Moura, ressaltando que os interessados no evento podem acompanhar todos os detalhes pelo Instagram @panorando.

