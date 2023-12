Aprovados na UEA revelam os segredos que fizeram diferença para garantir a vaga

Manaus (AM) – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou, nesta quinta-feira (7), o resultado do Vestibular 2023, com acesso 2024, e também do Sistema de Ingresso Seriado (SIS). Ao todo, 115 dos candidatos aprovados são do cursinho Vetor, sendo 24 apenas no curso de Medicina. Além disso, 17 primeiros colocados no SIS são também alunos do Vetor.

Entre eles, Luiz Fernandes, de 18 anos, que foi aprovado em Medicina pelo SIS. Aluno do Vetor desde o 1° ano do Ensino Médio, ele avalia que a constância nos estudos, aliado à prática de exercícios físicos, foram essenciais para o período de preparação para as provas.

“Me exercitar ajudou a relaxar o corpo e a mente, e isso tornou a rotina mais leve”, avalia o jovem, que buscou explorar o modelo da prova aplicada pelo Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp), banca responsável pela prova da UEA.

Para o aluno do Vetor, Gabriel Pontes, de 18 anos, esse estudo direcionado oferecido pelo cursinho foi essencial para o desempenho nas provas. “Tenho estudado desde o 1.º ano, mas passei a fazer o cursinho só este ano e, desde então, senti diferença nas provas”, comenta.

Ele atribui a expertise dos professores nos processos seletivos sendo um dos principais motivos do resultado conquistado. “As aulas e o material didático com foco na banca influenciaram 80% na minha aprovação”, disse o aluno, que foi 1° lugar em Direito no vestibular e 2° em Direito pelo SIS.

Já a aluna do Vetor Sofia Cunha, de 18 anos, que conquistou o 2° lugar em Medicina, aponta que, além do estudo direcionado, cuidar da saúde física e emocional durante a preparação e no dia da prova fizeram parte das suas estratégias adotadas.

“Dormir bem, se alimentar bem, manter-se hidratado e se exercitar ajudam o corpo e mente a funcionarem melhor para lidar com a rotina de estudos e o nervosismo da prova”, revela a jovem, que sonha em se tornar psiquiatra.

“Estamos bastante felizes com mais um resultado positivo. São, ao todo, mais de 110 alunos aprovados na UEA. E tudo isso é fruto de um trabalho em equipe, dos professores do Vetor, os alunos e as suas familias”, disse a diretora-geral do cursinho, Solian Rocha.

Ao todo, somente em 2023, o Vetor contribuiu para a aprovação de mais de 750 alunos, sendo 350 do Enem, 300 da UEA e mais de 90 no Processo Seletivo Contínuo (PSC) 3, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Na próxima segunda-feira (11) está previsto para sair o resultado da Universidade do Estado de Roraima (UERR). E, no dia 23 janeiro de 2024, é a vez da lista de aprovados no PSC da UFAM. Os candidatos deste certame farão a prova neste domingo (10), em Manaus e no interior do Amazonas. A UFAM está disponibilizando mais de 2380 vagas.

*Com informações da assessoria

