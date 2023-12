Projetos de Lei de João Luiz que valorizam a vida, família e educação são aprovados

Manaus (AM) – Em uma extensa votação no plenário Ruy Araújo, seis Projetos de Lei (PL), do deputado estadual João Luiz (Republicanos) foram aprovados nesta terça-feira (12), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

O parlamentar destaca que os PL ‘s valorizam a família, a vida, política internacional, proteção às crianças e aos adolescentes e a educação.

“Esses projetos são de suma importância para a união das famílias, do compromisso e proteção do público infantojuvenil, na melhora da educação com a pré-iniciação científica nas escolas. O nosso objetivo é melhorar a vida e o dia a dia do amazonense”, destacou o deputado João Luiz.

Entre os projetos aprovados do deputado João Luiz estão o PL Nº 871/2023, que institui o Dia da União da Família no Estado do Amazonas, PL Nº 175/2023 a campanha permanente de valorização da vida e da família, denominada “Basta: autolesão, depressão e suicídio” e PL Nº 796/2023, que institui o Dia do Obreiro.

O republicano também destaca que o PL Nº 987/2023, que institui no dia 20 de junho como o Dia da Imigração Japonesa no Amazonas, fortalece a política internacional do país e do estado.

Proteção das Crianças e Adolescentes

O PL Nº 872/2023, que institui o Dia Estadual do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação no Estado do Amazonas foi aprovado durante a votação.

Educação

O PL Nº 414/2022, que institui a pré-iniciação científica no ensino médio, de autoria do deputado João Luiz, também foi aprovado.

Sanção

Os projetos vão para a sanção do governador Wilson Lima.

*Com informações da Aleam

