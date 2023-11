Projeto do deputado João Luiz é finalista do 4º Prêmio Assembleia Cidadã da Unale

O MIT Legislativo + Cidadão da Aleam leva de forma gratuita, serviços públicos de cidadania à população do estado do Amazonas, por meio dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário

Manaus (AM) – O projeto Mobilização, Inclusão e Transformação (MIT) Legislativo + Cidadão da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), idealizado pela Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Poder Legislativo, presidida pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos) é um dos finalistas do 4º Prêmio Assembleia Cidadã, na Categoria Atendimento ao Cidadão, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

“Nós apresentamos esse projeto para concorrer ao prêmio Assembleia Cidadã da Unale de 2023. O Amazonas está na disputa para elevar os trabalhos que existem na Assembleia Legislativa do nosso estado e mostrar para o Brasil um trabalho que tem dado certo para população amazonense”, afirmou o deputado João Luiz.

O MIT Legislativo + Cidadão da Aleam leva de forma gratuita, serviços públicos de cidadania à população do estado do Amazonas, por meio dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

“Dentro do nosso projeto também temos a campanha ‘Ei, Te Orienta! Aliciar, Molestar e Violentar Crianças não é Cultura, é Crime!, MIT + Cidadania e Proaj (Preparar, Realocar, Orientar, Adolescentes e Jovens), que tem o objetivo de levar dignidade e serviços para o povo”, afirmou o parlamentar.

Números

Ao longo de 2023, o projeto idealizado pelo deputado João Luiz já atendeu mais de 21 mil pessoas na capital e interior do Amazonas.

Educando pelo Amazonas

O programa Educando pelo Amazonas, realizado pela Escola do Legislativo Senador José Lindoso desde o ano de 2022, também está concorrendo ao 4º Prêmio Assembleia Cidadã na categoria de Projetos Especiais.

Conferência da Unale 2023

O Prêmio Assembleia Cidadã faz parte da 26ª Conferência Nacional da Unale, que acontece neste ano, em Fortaleza (CE). O evento inicia na quarta-feira (8) e vai até sexta (10), onde conferencistas de todo o mundo vão debater o tema central: “As Prerrogativas do Parlamento Estadual”, que versa sobre as principais questões do cenário legislativo atual.

