Manaus registra três deslizamentos causados pela chuva neste sábado (16)

Três ocorrências de deslizamento foram registradas até as 11h deste sábado (16), por meio da Central 199 da Defesa Civil do Município, em razão da chuva.

As equipes da Secretaria-Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec) estão nas ruas em atendimento,

Das três ocorrências de deslizamento, todas sem vítimas, uma aconteceu no bairro Ponta Negra, zona Oeste; e as demais na zona Leste, nos bairros Jorge Teixeira e segunda etapa do Distrito Industrial.

De acordo com a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA), da Sepdec, a média das chuvas na capital, nas últimas 24 horas, foi de 33,6 milímetros.

Conforme a GEA, a pluviometria por zona, na capital, na manhã de hoje, foi de:

Leste (54 milímetros),

Sul (36 milímetros),

Centro-Sul (32 milímetros),

Oeste (31 milímetros),

Centro-Oeste (30 milímetros),

Norte (18 milímetros).

