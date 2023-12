Alunos de escola tecnológica desenvolvem soluções inovadoras para desafios da indústria

Manaus (AM) – A Escola Tecnológica da FPFtech (etech) realizou a terceira versão da feiratech, fechando mais um ciclo de qualificação de alunos no curso de Automação Industrial. A feiratech promove a transformação de ideias em soluções inteligentes para os desafios do mundo profissional e nesta edição conta com 13 projetos que buscam colaborar com melhorias nas áreas do comércio e da indústria.

Um dos projetos apresentados propõe a construção de um robô colaborativo para a hidratação de colaboradores de uma empresa. Outra iniciativa desenvolveu um sistema de separação de produtos por cor, automatizando uma esteira com um sensor de cor que separa os devidos materiais.

Os responsáveis por esses e outros projetos são alunos finalistas da etech no curso técnico de Automação Industrial, do período noturno, que tem a empresa Vantiva como apoiadora. Alguns alunos são colaboradores da empresa parceira, além de membros da comunidade que entraram por processo seletivo.

Seguindo a metodologia de “aprender a fazer fazendo”, Alexandre Costa, coordenador do curso da etech, destacou a importância da feiratech como um momento de avaliar na prática os procedimentos educacionais aplicados na escola.

“Os alunos adquirem uma grande quantidade de informações e é o momento de demonstrar para a sociedade que a metodologia aplicada o transforma em um profissional capacitado e pronto para os desafios que surgirem. Além disso, tem muitos alunos que já atuam no mercado e trazem sua experiência para aprimorar ainda mais seus conhecimentos”, ressaltou o coordenador.

A experiência de quase 15 anos na indústria ajudou o finalista Elton Ferreira, junto de seus dois colegas, Aziel Rodrigues e Jefferson Magalhães, a tirarem do papel a construção de um protótipo em pequena escala de um elevador de carga. Elton afirma ser comum em muitas empresas colocarem os colaboradores do estoque em risco, deixando o operador de empilhadeira em altitudes elevadas, algo que o protótipo resolveria já que o profissional pode comandar o maquinário a uma distância segura.

“Entao pensando na saúde e na segurança do trabalhador, seria viável e muito melhor instalar um elevador deste tipo do que perder uma vida”, reforçou Elton.

Com o público-alvo formado por membros da escola e empresas parceiras da FPFtech, a expectativa é que o evento se torne uma tradição permanente, promovendo a integração entre alunos, professores, comunidade e empresas, reforçando o compromisso da etech em formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vagas gratuitas para Ensino Médio na modalidade EJA EAD no Amazonas

Mais de 13,4 mil produtos natalinos são fiscalizados em Manaus e Região Metropolitana

Desconto na graduação: Grupo oferece 44 mil bolsas de estudo no Amazonas