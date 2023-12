Vagas gratuitas para Ensino Médio na modalidade EJA EAD no Amazonas

Manaus (AM) – A Educação de Jovens e Adultos (EJA) a distância oferecida pelo Sesc Amazonas está com matrículas gratuitas abertas. Para essa modalidade, são ofertadas 50 vagas para Ensino Médio, sendo 20 vagas para o turno vespertino e 30 para o noturno.

Podem se inscrever os interessados que tenham a partir de 18 anos com ensino fundamental completo e renda bruta familiar de até três salários mínimos. A pré-inscrição pode ser realizada até o dia 12 de janeiro no site institucional www.sesc.am-com.br.

A efetivação da matrícula será mediante apresentação dos documentos exigidos, na secretaria da Seção de Educação do Sesc, situada na rua Henrique Martins, n.° 427, Centro.

Os candidatos devem apresentar a documentação original e as cópias legíveis dos seguintes documentos: RG e CPF ou CNH, certidão de nascimento, histórico escolar e/ou certificado de conclusão do ensino fundamental do candidato, comprovante de residência e uma foto 3×4.

O curso tem duração de 18 meses e acontece de forma virtual, com encontros uma vez por semana na unidade do Sesc Centro. Além do diploma do Ensino Médio, o aluno obtém uma qualificação profissional em Produção Cultural.

“A EJA EAD é uma forma de oferecer um ensino de qualidade de forma prática principalmente para quem precisa otimizar mais o tempo e quem preza pela autonomia. Além de que os estudantes também terão acesso às atividades de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc”, explica a diretora regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento.

EJA presencial

O Sesc AM também está com inscrições gratuitas abertas na modalidade presencial para Ensino Fundamental, em Manaus e nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé.

A iniciativa é destinada para aqueles que tenham a partir de 15 anos e que ainda não concluíram os anos iniciais, com renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site institucional ou entrar em contato através dos telefones: (92) 98127-3967 ou 2126-9557.

