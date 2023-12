Homem é encontrado agonizando com marcas de tiros em rua de Manaus

Motivação do crime não foi esclarecida

Um homem, ainda não foi identificado, foi encontrado com marcas de tiros e agonizando na estrada do Marapatá, no bairro Vila Buriti, Zona Sul de Manaus, durante a noite de segunda-feira (18).

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, um grupo de trabalhadores do Distrito Industrial estava passando pelo local, quando percebeu a presença da vítima. Eles ligaram para a polícia, e aguardaram a chegada do órgão competente.

O homem apresentava marcas de tiros pelo corpo. A motivação do crime não foi esclarecida. A vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde para receber atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

A tentativa de homicídio deve ser investigada pela Polícia Civil do Amazonas.

