Natal: Dicas do que comprar de presente na última semana antes das festividades em Manaus

As lojas apontam o que mais tem saído nesta época do ano e que pode ajudar na hora das compras natalinas

Manaus (AM) – Na semana que antecede o Natal sempre há quem precise de uma boa ajuda para escolher desde a lembrancinha até o presentão. No Shopping Ponta Negra, as lojas apontam o que mais tem saído nesta época do ano e que pode ajudar na hora das compras natalinas.

A loja Cacau Show traz uma grande variedade de chocolates, mas entre os produtos mais vendidos para o Natal estão mesmo os panetones. Uma das novidades é o Dreams Fondue mil-folhas que além de ter uma receita nova, vem com um pote para fazer fondue. Há panetones de vários sabores, incluindo os zero adição de açúcar e zero lactose, além de cestas prontas com vários itens.

Ainda no quesito amantes de chocolates, a loja Kopenhagen também traz uma variedade de sabores e tipos de chocolates, além de kits especiais de Natal com combos variados até uma cesta Premium de Natal.

As camisas e jeans são presentes que sempre estão nas listas de mais procurados no Natal. Na Diesel, marca internacional de lifestyle e inovação, é possível encontrar uma ampla coleção de jeans, roupas e acessórios de ótimo gosto. O DNA da marca são as várias modelagens de jeans e é o que mais sai para presentes. Quem compra diz que não há nada melhor do que passar Natal e Ano Novo com um jeans novo da Diesel. A loja também tem mochilas, tênis e relógios, entre outros acessórios.

Para quem vai presentear as mulheres, uma boa dica são lingeries e moda de praia feitas na medida certa para elas. A loja Liz tem a proposta de entregar roupas íntimas femininas diferenciadas e de acordo com o biotipo das mulheres. Na loja, a maior procura são os pijamas, mas há diversos modelos com o diferencial de serem feitos com tecidos respiráveis e confortáveis, além da modelagem que se adapta aos vários biotipos.

Na Foto Nascimento um dos itens que mais têm saído para vendas são as câmeras no estilo das antigas polaroids, Instax, além dos jogos eletrônicos, videogames e celulares. Um dado importante são produtos que podem atender a família inteira, como os videogames e também aqueles que funcionam tanto como presentes quanto material escolar. Um dos exemplos são os tablets e notebooks. Para os mais criativos, a Foto Nascimento tem várias opções personalizáveis, como canecas que podem ter impressão de nomes ou fotos ou mesmo porta-retratos com imagens que eternizam uma lembrança importante do presenteado.

Agora se a pessoa não tiver a mínima ideia do que dar de presente, uma boa pedida é entrar na loja de variedades Salmo 91, com mais de 100 mil itens que vão desde materiais de decoração para casa, cama, mesa e banho, além de decorações específicas de Natal, acessórios para festas e até material escolar.

Confira algumas dicas do que presentear:

Produtos alimentícios: panetones com receitas especiais, caixas de chocolate, cestas de chocolates e itens variados.

panetones com receitas especiais, caixas de chocolate, cestas de chocolates e itens variados. Roupas: camisas polo, jeans de modelagens diferentes, lingeries, pijamas e moda praia.

camisas polo, jeans de modelagens diferentes, lingeries, pijamas e moda praia. Brinquedos: jogos eletrônicos, videogames e brinquedos em geral, conforme a idade da criança.

jogos eletrônicos, videogames e brinquedos em geral, conforme a idade da criança. Eletrônicos: aparelho celular, tablets, notebooks, câmeras que imprimem fotos na hora.

aparelho celular, tablets, notebooks, câmeras que imprimem fotos na hora. Joias e semi joias

Mobiliário: móveis modernos, acessórios e peças de decoração.

Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 8 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. São 135 opções de lojas nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

*Com informações da assessoria

