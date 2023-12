Projeto ‘Natal Solidário’ presenteia crianças de creche no bairro Redenção em Manaus

Manaus (AM) – Cerca de 130 crianças da Creche Zezé Pio de Souza, localizada no bairro Redenção, comemoraram o Natal e a chegada simbólica do Papai Noel nesta última semana. A iniciativa fez parte do projeto Natal Solidário, do Pinocchio Centro Educacional, do bairro Adrianópolis, em que as famílias dos alunos têm a oportunidade de realizarem o sonho dos alunos da creche.

“A maioria das famílias das crianças da Zezé Pio não tem condições de comprar um brinquedo, então por meio do projeto, o Pinocchio convida os pais dos alunos a escolher uma criança da creche para presentear”, disse a coordenadora do Pinocchio, Martha Lira.

As fotos dos pequenos da creche foram distribuídas em uma árvore no pátio do Pinocchio. Após os pais escolherem as crianças que serão presenteadas, a árvore passou a se chamar de árvore da gratidão em agradecimento aos alunos e suas famílias.

De acordo com Martha Lira, a ação já faz parte do calendário da instituição e é uma maneira de ensinar e estimular gestos de solidariedade, empatia e zelar pelo próximo.

Esse é um dos pilares do Pinocchio e do Colégio Martha Falcão, que fazem parte das Instituições Nelly Falcão de Souza (INFS), que busca oferecer metodologias, ferramentas e projetos que contribuem para que as crianças se tornem cidadãos mais humanos e cientes de suas responsabilidades.

“E o dia da entrega dos presentes é sempre de uma alegria muito grande, ficamos muitos felizes em ajudar a tornar o Natal uma data mais especial para as crianças”, destaca a professora Nelly Falcão de Souza.

Além do letramento

A Creche Zezé Pio de Souza possui mais de 30 anos de história e já contribuiu para que 1.240 crianças fossem alfabetizadas, não somente no processo de letramento, mas também na formação de hábitos, atitudes, sociabilidade, criatividade e afetividade.

A instituição nasceu por meio da realização de um sonho da professora e ecologista Martha Falcão (falecida em 2016), que sempre quis ter uma creche que acolhesse crianças em vulnerabilidade social.

A infraestrutura da creche conta com sete salas de aula climatizadas, ludoteca, refeitório, cozinha, cantinho da leitura, playground e banheiros adaptados. Os professores da instituição fazem parte da Secretaria Municipal de Educação (Semed), através de um convênio que é renovado anualmente.

Os demais profissionais, entre eles, auxiliares, assistente social, psicóloga e zelador, e o material escolar das crianças são custeados através da Fundação Geraldo Pio de Souza. O único custo das famílias dos alunos é com o fardamento escolar.

