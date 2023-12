Suspeito de rouba R$ 9 mil de fazendeiro é preso no interior do AM

Iranduba (AM) – Max Clemente Franco, de 28 anos, foi preso, nesta quarta-feira (27), por envolvimento no roubo de uma quantia de R$ 9 mil de um idoso, de 69 anos, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas. O crime ocorreu no dia 11 de novembro deste ano, quando a vítima saía de sua fazenda situada no ramal do Acajatuba, quilômetro 69 da rodovia Manoel Urbano.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, na ocasião do crime, a vítima saía de sua propriedade naquela localidade, quando foi abordada por cinco criminosos que estavam armados.

“Após abordarem a vítima, eles assumiram a direção do veículo e exigiram que ela realizasse uma transferência via Pix, mas o idoso disse que não possuía valor em conta para transferir. Entretanto, contou que tinha R$ 9 mil em espécie dentro do automóvel, que foi subtraído pelos suspeitos”, explicou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, ao finalizarem a ação criminosa, os criminosos abandonaram a vítima na estrada e fugiram com o veículo dela, deixando-a diversos quilômetros de sua fazenda.

Logo após a equipe policial da 31ª DIP tomar conhecimento do crime, as investigações foram iniciadas e foi possível constatar a participação de Max Clemente Franco, sendo representado à Justiça pela prisão preventiva dele. A ordem judicial foi decretada e ele foi localizado e preso no distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba.

“Max já era investigado por outros crimes, como sequestro, extorsão e estelionato. Já os demais envolvidos, vamos continuar as investigações para identificar e prendê-los”, enfatizou Raul Augusto Neto.

Procedimentos

Max Clemente responderá pelos crimes de roubo majorado, sequestro, extorsão e estelionato, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

