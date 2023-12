Pré-candidato a prefeito é atraído para rua e executado a tiros

Thiago Rodrigues, de 34 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (28) em Guarujá, no litoral de São Paulo. Jornalista, Thiago também era pré-candidato a prefeito na cidade pelo partido Rede Sustentabilidade.

O empresário foi alvejado com vários tiros na Rua Caraguatatuba, no bairro Paecara, no distrito de Vicente de Carvalho. No local, ele participava de uma confraternização. Thiago chegou a compartilhar imagens da festa nas redes sociais.

Segundo o boletim de ocorrência, Thiago estava na festa quando foi chamado para ir até a rua. Ele deixou a casa de eventos acompanhado de um amigo, ainda não identificado. Assim que chegou na via, um ciclista se aproximou dele e efetuou disparos.

*Com informações do g1

