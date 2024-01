Espaços culturais em Manaus mudam horário de funcionamento em janeiro; saiba mais

Manaus (AM) – Os espaços culturais administrados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, funcionarão em horário diferenciado neste mês de janeiro por conta das férias escolares com entrada gratuita.

No Teatro Amazonas, as visitas acontecem das 9h às 15h, de terça-feira à sábado. Nos domingos e feriados, o espaço funciona para visitação das 9h às 13h. Crianças com até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas têm entrada gratuita, mediante comprovação. Para os demais, os ingressos estão disponíveis na bilheteria do espaço, com valores de R$ 20 (inteira) e de R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

Fotos: Divulgação

A Galeria do Largo, localizada no Largo de São Sebastião, funciona normalmente, das 15h às 20h. A Casa das Artes, também no Largo, segue aberta com a exposição de presépios “Uma noite de Esperança” até dia 6 de janeiro, das 17h às 21h.

O Palacete Provincial estará fechado para manutenção até o dia 17 de janeiro. A partir do dia 18, o espaço cultural situado na Praça Heliodoro Balbi, s/n, Centro, abrigando os principais museus do Estado, funciona das 9h às 15h, de segunda a sábado, exceto às quartas.

Fotos: Divulgação Fotos: Divulgação

Centros Culturais

Neste mês, o Palácio da Justiça (Av. Eduardo Ribeiro, 901 – Centro), o Palácio Rio Negro (Av. Sete de Setembro, 1546 – Centro) e Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Av. Silves, 2.222 – Distrito Industrial l) e o Museu do Homem do Norte (localizado no Centro Cultural Povos da Amazônia) também terão o horário de visitação diferenciado, funcionando das 9h às 15h, de segunda a sábado, exceto às terças.

A Biblioteca Pública, situada na rua Barroso, 57, Centro, funciona de segunda à sexta, das 9h às 15h.

O Museu do Seringal, localizado na zona rural de Manaus, permanece fechado por tempo indeterminado, em virtude da severa estiagem e de seu acesso por via fluvial.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Teatro Amazonas encerra 2023 com exibição de filme perdido de Silvino Santos

Ateliê 23 apresenta ‘Ouve de Natal’ no Teatro da Instalação

Apresentadora Kaká Schwartzmann garimpa bandas de rock em Manaus