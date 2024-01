Apresentadora Kaká Schwartzmann garimpa bandas de rock em Manaus

Profissional, com anos de atuação no mercado, já percorreu inúmeros Estados do Brasil descobrindo novos talentos

Manaus (AM) – A jornalista e apresentadora paulistana Kaká Schwartzmann está em Manaus a procura de bandas de rock que tenham trabalho autoral ou no mínimo façam um cover de “responsa”. Kaká permanecerá na cidade por dez dias, em seguida, irá embarcar para Belém do Pará, onde dará continuidade ao projeto “Tour Rock Brasil”, uma ideia ambiciosa que tem como meta descobrir novas caras da cena musical brasileira e ainda entrar para Guiness Book afinal, não é qualquer um que consegue entrevistar 1.000 bandas de rock país afora.

Em Manaus, Kaká já entrevistou as bandas “Os Acossados”, “Capim na Palheta”, “Zona Tribal”, “Loucross” entre outras. “Minha meta é sair daqui com no mínimo 15 bandas entrevistadas. Na estrada com seus equipamentos de gravação e edição, Kaká Schwartzamann já passou pelo Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, que é a sua base, Minas Gerais, entre outros. No Amazonas, ela veio em busca do “rock da selva”, para saber o que é produzido no Norte do Brasil.

“Manaus, Belém e outras cidades do Norte possuem essa distância dos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro e o meu papel é aproximar essas regiões”, declarou.

TV Nacional e TV a Cabo

Kaká é integrante do CrashTV que foi programa da Rede TV nacional e hoje está no YouTube. Na época, Schwartzamann era apresentadora. Atualmente, desempenha o mesmo papel de apresentadora no Music Box Brazil na TV a cabo. Também faz participação especial no quarto “Kaká pelo Mundo” da Kiss FM de São Paulo.

Em seu portfólio Kaká já entrevistou de bandas emergentes à nomes consagrados como Paulo Ricardo (ex-RPM), Clemente da seminal banda punk brasileira “Inocentes” a figuras lendárias como o inesquecível Kid Vinil. Também entrevistou bandas internacionais como Deep Purple, Man At Work, Credence, Spy vs Spy, Mark Ramone, entre outros.

Kaká Schwartzamann lembra bem o começo da carreira. “Comecei como apresentadora em Santa Catarina, onde morava, depois decidi ir para minha cidade natal que é São Paulo e de lá criei uma ampla rede com nomes conhecidos da cena brasileira como: Regis Tadeu, Clemente, Marcelo Pompeu (vocalista do Korzus), Paul Martins da Kiss FM, Daniel Geber, presidente da Associação do Rock de São Paulo, Mário Testoni, Bruno Veloso e Pepe Bueno que são produtores fortes da cena brasileira”, detalhou. Com a cena se reorganizando pós pandemia, Kaká recebeu convites para voltar à TV aberta e ao rádio. “Estamos conversando”, despistou.

Piano, gaita e artes marciais

Curiosamente, Kaká Schwartzamann é descendente da família Schwartzamann. De origem judaica, os Schwartzamann produziam os melhores pianos fabricados no Brasil. Como não poderia deixar de ser Kaká toca piano, mas, é apaixonada por gaita, seu instrumento companheiro.

Começou como comissária de bordo, mas, largou a aviação para se dedicar ao que mais gosta que é entrevistar. Apaixonada por rock, mergulhou de cabeça nesse universo. É também lutadora de artes marciais, fatos que por si só chamam atenção. “Tenho essa coisa de aviadora, artista e lutadora, por isso nunca desisti dos meus sonhos e sempre aconselho a todos a voar nos seus sonhos, lutar por eles e nunca esconder seu verdadeiro talento”, pontuou.

Em Manaus Kaká Schwartzamann fica até o dia 10 de janeiro. Bandas que quiserem entrar em contato para gravar, Kaká informa que é cobrada uma taxa técnica para bancar os gastos na “estrada”.

“Não é fácil e nem barato percorrer o Brasil para garimpar novos talentos, ainda mais levando na bagagem todos os instrumentos de produção”, comentou.

Bandas interessadas e fazer parte do projeto e abrir um precioso canal de contato com o mercado, podem ligar para (11) 95907-8670. “É o WhatsApp do Tour Rock Brasil e canal de contato para quem quer aparecer e fazer parte de um projeto que promete crescer ainda mais. Vem coisa boa por aí…”, finalizou a jornalista.

*Com informações da assessoria

