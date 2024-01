BBB 24: Equipe de Rodriguinho expõe comentários de ódio e ameaças de manauaras

A equipe que administra as redes sociais do cantor Rodriguinho confinado no BBB 24 fez uma publicação nesta quarta-feira (17) expondo ameaças e ataques violentos que o artista e sua família vêm sofrendo por conta do programa nos prints divulgados pela equipe do cantor é possível ver uma ameaça que cita os bairros da Compensa e Alvorada além do DDD 92 que aponta que as mensagens partiram de Manaus.

A nota de repúdio equipe do participante Rodriguinho vem a público externar sua indignação contra os ataques e ameaças, inclusive de morte, que o mesmo, sua equipe e familiares vem sofrendo nas redes sociais.

Na publicação, é possível ver reproduções de comentários que dizem: “Rodriguinho jurado de morte no Alvorada e na Compensa”, “Quero que o Rodriguinho morra”, “Por que esse Rodriguinho não se mata” e “Rodriguinho jurado de morte” . O ódio pelo artista tomou conta das redes sociais após falas polêmicas do pagodeiro com relação corpo das mulheres e até uma suposta xenofobia com Isabelle Nogueira, a amazonense que Rodriguinho chamou de índia algumas vezes.

A nota reforçava que a equipe repudia as falas do brother e acredita que ele “tem muito a aprender e melhorar dentro e fora da casa”.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

A equipe do participante Rodriguinho vem a público externar sua indignação contra os ataques e ameaças, inclusive de morte, que o mesmo, sua equipe e familiares vem sofrendo nas redes sociais.

Como já esclarecido anteriormente os ADMs e os familiares do Rodriguinho já repudiaram as falas do mesmo e acreditam que ele tem muito a aprender e melhorar dentro e fora da casa. Entretanto isso não dá o direito a ninguém em atacá-lo e ameaçá-lo, muito menos aos seus familiares e equipe de trabalho.

Sabe-se que os ataques que vem acontecendo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro, reforçado pela recente lei 14.811/2024, passível de pena de multa e reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Também o é, a disseminação de notícias falsas e manchetes tendenciosas que imputam ao Rodriguinho atitudes e falas que não foram dele.

Medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas contra todos os ataques que o Rodriguinho, seus familiares e equipe de trabalho vem sofrendo dentro e fora da casa e não serão poupados esforços para combater atitudes covardes como essa, nem quaisquer outras ações de violência, sejam por palavras, ações ou crimes de ódio e torpeza que busquem ofuscar os seus mais de 20 anos de carreira.

Lembramos por fim que se trata de um JOGO, na certeza de que ninguém deseja que se repita o recente caso da estudante J.V.

Atenciosamente Equipe Rodriguinho.

*Com informações do Splash Uol

Leia mais

BBB 24: Isabelle Nogueira é a terceira Pipoca a bater 1 milhão de seguidores nas redes sociais

BBB 24: esposa de Rodriguinho expõe ameaças que o cantor tem recebido

BBB24: Rodriguinho fala sobre tarefas domésticas no programa: ‘Nunca lavei panela na minha vida’