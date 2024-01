BBB 24: esposa de Rodriguinho expõe ameaças que o cantor tem recebido

Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, compartilhou nas redes sociais uma mensagem de um falso contratante ameaçando o cantor. A influenciadora avisou que não irá tolerar esse tipo de atitude.

Amaral está defendendo o marido de todo hate que o cantor vem sofrendo após falas polêmicas dentro do reality .

“Agora vou começar a expor esse tipo de palhaçada que está acontecendo, e muito, por aqui! É melhor vocês pararem ou vai ser pior. Falta de aviso não foi”, escreveu.

Na mensagem, um número desconhecido com o DDD 92 afirma ter a intenção de contratar um show de Rodriguinho. Bruna, então, questiona o local e a data que seria a apresentação e responde a mensagem. “Assim que ele sair do programa”.

Bruna Amaral, esposa do Rodriguinho, expôs o print de uma “ameaça” que recebeu do DDD 92 🗣️



O cantor foi ameaçado de ser recebido com “arco e flecha” no aeroporto de Manaus 🏹 pic.twitter.com/vOcxEPIgym