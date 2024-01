Duas Unidades de Saúde da Família suspendem atendimentos a partir desta segunda-feira (29); confira

As USFs Santos Dumont, no bairro Da Paz, e Lindalva Damasceno, no Tarumã, receberão obras de reforma

Manaus (AM) – Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que os atendimentos na Unidade de Saúde da Família (USF) Santos Dumont, localizada na rua Comandante Noberto Von Gal, bairro da Paz, estarão suspensos a partir desta segunda-feira (29), devido a reforma estrutural. A USF Lindalva Damasceno, rua 6, Tarumã, também deixará de funcionar.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta que os usuários da USF Santos Dumont busquem atendimento nas unidades da mesma região: USF Ajuricaba (rua Gusmânia, conjunto Ajuricaba, Alvorada); USF Bairro da Paz (avenida Esperança, 51, bairro da Paz) e USF Redenção (rua Olinda, 22, Redenção), onde terão acesso aos serviços de atenção básica em saúde, como atendimento médico e de enfermagem, farmácia e vacinação, entre outros.

Nova estrutura

A estrutura temporária onde são oferecidos os serviços da USF Lindalva Damasceno deixa de funcionar a partir de segunda-feira (29). Os servidores que atuam nesta unidade serão remanejados para a USF Parque das Tribos (rua Baré, no Tarumã Açu), que está programada para ser entregue na quarta-feira (31), e, assim que as obras definitivas do novo prédio da USF Lindalva Damasceno estiverem concluídas, a equipe retorna para a unidade de origem.

Até lá, a orientação para os usuários é procurar as seguintes unidades: O-45 (rua Praia do Futuro, s/n, Parque Rio Solimões), O-46 (Rua Raimundo Maia, s/n, Parque São Pedro), O-48 (rua Sapucaia, s/n, Parque Riachuelo) e O-53 (Rua Arouca, s/n), todas situadas no bairro Tarumã. Além disso, podem buscar atendimento na USF Parque das Tribos, a partir do dia 1º/2.

A partir do dia 5 de fevereiro, a Semsa também irá atender às segundas e quintas-feiras, das 8h30 às 15h, na escola municipal Irmã Serafina Cinque, localizada na rua 6, Tarumã.

*Com informações da assessoria

