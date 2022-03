Prefeito Augusto Ferraz fecha contratos milionários em Iranduba

Iranduba (AM) – A gestão do prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (DEM), tem chamado atenção pelo fechamento de contratos com valores milionários, que são considerados suspeitos. Nas últimas semanas, novos contratos foram assinados pelo prefeito. Um deles é para fornecimento de material de urbanização para as ruas daquele município. O que chama atenção é a empresa ganhadora é investigada pelo Ministério Público Federal (MPF) e irá receber da prefeitura mais de R$ 119 mil.

O proprietário da empresa Yem Serviços Técnicos e Construções – Eireli , trata-se de Maurício Maciel Assad, que já foi denunciado em 2020 por falsificação de documentos públicos em Urucurituba. A empresa também já teve o nome envolvido em uma investigação do MPF em 2018 em São Gabriel da Cachoeira para apurar denúncia sobre desvios de recursos do Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica (Fundeb) para reformas e ampliação de escolas da cidade sem que as obras tivessem ocorrido.

Neste atual contrato com a Prefeitura de Iranduba, com vigência de 12 meses, a empresa que tem como nome fantasia Asfaltare irá receber R$ 119,950,60 para fornecer ao município insumo para urbanização das ruas da cidade. O despacho de homologação e extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

Com sede em Manaus, a empresa Yem Serviços Técnicos e Construções – Eireli, inscrita no CNPJ nº 17.811.701/0001, venceu a licitação na modalidade Carta Convite nº 003/2022.

Reforma de escolas

Outro contrato que chama atenção foi o de quase R$ 2 milhões, para a reforma de uma escola na Zona Rural de Iranduba. A Invicta Serviços de Apoio a Edifícios e Fornecimento de Refeições LTDA, inscrita no CNPJ de n.º 19.801.651/0001-09, venceu a Tomada de Preços Nº001/2022, para reformar as dependências da Escola Municipal Independência, no valor global de R$ 1.747.356,05.

O Extrato de Contrato de n.º 032/2022, foi publicado dia 10 de março. A empresa que se chamava Invicta Instalações e Manutenções LTDA e atuava com instalação e manutenção de ar-condicionado, alterou o nome para Invicta Serviços de Apoio a Edifícios e Fornecimento de Refeições LTDA.

Usinagem

Dando sequência aos contratos com valores exorbitantes, houve também a contratação de serviços de usinagem de concreto betuminoso usinado a quente, incluindo fornecimento de materiais.

A empresa Iza Construções e Comércio, apresentou proposta no valor de R$ 6.474.480,00, teve o resultado da licitação homologado pelo prefeito de Iranduba, para fornecer o produto. O pregão presencial nº 003/2021-CML, definiu o fornecedor do insumo.

Posicionamento

A equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura de Iranduba para solicitar posicionamento sobre a assinatura de novos contratos milionários pelo prefeito Augusto Ferraz. Em nota, a assessoria de comunicação do órgão municipal destacou apenas que “Os referidos contratos estão tidos dentro dos padrões legais e sem qualquer fragmento de ‘patifaria'”.

