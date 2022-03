Cine Casarão exibe produção japonesa em Manaus

Manaus (AM)- Dirigido e co-escrito por Kiyoshi Kurosawa, o filme japonês “A Mulher de Um Espião” é a grande estreia desta semana no Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, localizado na Rua Barroso, 279, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

“A Mulher de Um Espião” é um filme feito para televisão, do gênero drama e produzido em 2020. Estrelado por Yū Aoi e Issey Takahashi, o longa-metragem se passa no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, e é centrado em uma esposa que começa a suspeitar que seu marido pode ser um espião dos Estados Unidos.

A estreia acontece nesta quinta-feira (24), às 18h30, mas será reexibido no sábado (26), às 20h, e no domingo (27), às 16h30.

Ainda na programação continuada do Cine Casarão, é possível conferir “Nós Duas” (quinta, 16h30), “Sibyl” (sexta-feira, dia 25, 15h30), “Ménage” (sexta, 17h30, e sábado, 15h30) e “Benedetta” (sexta, 19h30; sábado, 17h30 e domingo, 18h30).

Para acesso ao Cine Casarão, ocomprovante de vacinação contra Covid-19 e máscara de proteção são obrigatórios.

*Com informações da assessoria

