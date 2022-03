Caprichoso prepara grande produção para lançamento de álbum em Parintins

Parintins (AM) – O Boi-Bumbá Caprichoso prepara o lançamento do álbum “Amazônia Nossa Luta em Poesia” para o curral Zeca Xibelão na noite do dia 30 de abril.

A produção da trilha sonora do espetáculo 2022 promete surpreender a nação azul e branca com grandes obras musicais feitas pelos melhores compositores do Festival Folclórico de Parintins e gravadas na voz única do levantador de toadas, Patrick Araújo.

O diretor artístico e conselheiro de artes, Edwan Oliveira, informa que o Boi Caprichoso terá uma mega produção de alto nível.

“Já quero aproveitar para convidar toda a nação azul e branca, os visitantes que estarão em Parintins, para no dia 30 de abril estarem no Curral Zeca Xibelão. Vamos fazer nossa primeira festa fechada com a venda de ingressos, camarotes, mesas e área VIP. Nós teremos a participação dos itens, Marujada de Guerra, Troup, CDC”, destaca.

O presidente Jender Lobato explica que o lançamento do álbum é uma data do calendário de eventos do Boi Caprichoso para a temporada 2022. A antecedência na divulgação da festa é para os torcedores se prepararem.

“No dia 30 de abril, vamos fazer uma grande festa no curral Zeca Xibelão. Faremos o lançamento do álbum com a presença de todos os itens para azular a Ilha”, revela.

O dirigente do Boi Caprichoso afirma que esse evento é construído com muito carinho e dedicação para matar a saudade dos torcedores. “Todo aquele padrão Caprichoso que está todo mundo acostumado em um mega evento que o Caprichoso vai fazer. Tudo isso pensando no conforto do torcedor, respeitando as pessoas. Estamos aqui para fazer a diferença, fazer o torcedor se apaixonar e sentir orgulho de ser Caprichoso. Essa festa vai azular Parintins”, declara.

O novo álbum será composto por composições classificadas criteriosamente pela diretoria, Conselho Musical e Conselho de Artes, de alta qualidade e nível para a galera e itens individuais, em complemento ao arsenal de 2020 e 2021 “Terra: Nosso Corpo, Nosso Espírito”.

*Com informações da assessoria

