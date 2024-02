Trio é procurado por integrar quadrilha envolvida em roubo de veículos e ‘rolezinhos’ em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), procura Alexandre Albuquerque Ribeiro; Gabriel Bernardo dos Santos Poniwass, conhecido como “Biel Grau”; e Henrique Bryan Nery Corrêa, por envolvimento no roubo de veículos, no comércio clandestino de peças, bem como na organização dos chamados “rolezinhos”.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), diante de todos os fatos levantados durante as investigações, o trio tem ligação direta nos crimes cometidos. “Contamos com a colaboração da população para que possamos localizar o paradeiro de Alexandre, Gabriel e Henrique”, afirmou o delegado.

Denúncias

Procurado: Alexandre Albuquerque Ribeiro. (Foto: Divulgação/PC-AM) Procurado: Henrique Bryan Nery Corrêa. (Foto: Divulgação/PC-AM) Procurado: Gabriel Bernardo dos Santos Poniwass, vulgo “Biel Grau”. (Foto: Divulgação/PC-AM)

A PC-AM solicita a quem tiver informações da localização do trio, deve repassar aos números (92) 98503-8913, disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é procurado por matar companheira a facadas no interior do AM

Briga entre vizinhos motivada por lixo acaba em morte; veja vídeo

Brasil terá aumento de 98,6% em mortes por câncer em 2050