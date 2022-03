Muitos cartazes com o pedido de justiça foram erguidos por familiares e amigos de Hebert de Oliveira

Manaus (AM) – Os familiares e amigos do adolescente identificado como Herbert de Oliveira da Silva, de 17 anos, fizeram uma grande manifestação na noite desta quinta-feira (24).

O jovem foi morto na manhã de quarta-feira (23), na rua T, comunidade Santa Inês do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Muitos cartazes com o pedido de justiça foram erguidos por familiares e amigos de Hebert de Oliveira. Na manifestação foram queimados vários pneus e madeiras usadas para conter a passagem na rua.

De acordo informações de testemunhas, policiais militares balearam o jovem durante uma abordagem e fugiram do local. A vítima estava em direção ao trabalho quando o fato ocorreu. A mãe da vítima Adriane Oliveira, informou que não consegue liberar o corpo do filho, Herbert de Oliveira da Silva, que está no Instituto Médico Legal (IML).

Segundo Adriane, os agentes também não prestaram socorro. “População diz que a polícia já chegou atirando. A vizinhança toda diz que não teve abordagem, só chegaram atirando. E eles foram embora, não prestaram socorro ao meu filho”, disse.

Nota SSP-AM

Em nota, a Corregedoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas diz que está realizando um levantamento dos fatos junto à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), e tomará todas as providências cabíveis para investigar a suposta participação militares relacionado ao caso.

Se confirmado, tomará todas as medidas legais cabíveis para apurar as condutas dos servidores envolvidos.

