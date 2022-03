Vídeo: rapaz de 21 anos morre baleado durante briga de trânsito no PR

Ailson Augusto Ortiz, de 21 anos, foi atingido por disparos nesta quinta (24), em Cascavel, no oeste do Paraná. Suspeito fugiu do local e ainda não foi identificado, segundo a polícia. Testemunhas relatam crime

Cascavel (PR) – Um jovem, de 21 anos, identificado como Ailson Augusto Ortiz, morreu após se envolver em uma briga de trânsito, na manhã desta quinta-feira, 24, em Cascavel, Paraná. Conforme as informações da Polícia Militar (PM), o motociclista teria se desentendido com um homem.

Segundo o pai do jovem, Vagner Ortiz, o rapaz não tinha problema com ninguém.

“Um menino doce, não era de bagunça, de festa, de balada, só trabalhava, ia pra casa, família. […] Começando a vida, um menino lindo, só ria o tempo todo. A gente pede justiça, acabou com uma família”, desabafa sobre a morte do filho Ailson Augusto.

Uma câmera de segurança registrou toda a ação. Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro, o condutor desce e parece gritar com alguém. Na sequência, o motociclista surge e briga com o motorista.

No vídeo, é possível notar que um dos envolvidos desfere um golpe no rosto do outro. Após isso, o motorista saca uma arma e efetua disparos, com uma pistola 380.

De acordo com uma testemunha que tentou conversar com o homem, pedindo para que ele não atirasse no jovem, foi ameaçada pelo suspeito.

“Eu pedi pra ele ‘senhor, não mata não, não mata não’. Aí ele falou ‘vai sobrar pra você também’. Aí eu corri pra dentro (casa). Acabou as balas, senão ele atirava, eu acho, ele ia me atirar. Pensei de correr em cima, segurar ele, mas daí falei não vou fazer isso”, descreve a testemunha.

Uma outra pessoa, que também não quis ser identificada e que passava pelo local, disse que os dois estavam discutindo possivelmente porque um fechou o outro no trânsito.

“Eu vi que eles estavam discutindo. O menino que faleceu aqui foi dar um soco no senhor, o senhor puxou uma pistola e atirou nele à queima-roupa, foi o que eu vi. Depois eu, tipo assim, me assustei e não vi mais nada. […] Só sei que foi uma fechada de trânsito. Acho que às vezes ele pode ter fechado o menino aqui e o menino não gostou, foi pra cima dele, foi uma discussão, daí ele pegou a pistola e atirou à queima-roupa”.

Ailson Augusto Ortiz, de 21 anos, foi morto nesta quinta-feira (24).



A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Socorristas e médico do Siate foram acionados mas apenas puderam constatar o óbito. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel e já foi liberado.

Identificado

A Polícia Civil já identificou o homem que atirou contra o jovem Ailson Augusto Ortiz. De acordo com o delegado Diego Valim, da Delegacia de Homicídios, o suspeito tinha o porte de arma no entanto não poderia estar com a pistola na rua.

A Delegacia de Homicídios segue as investigações para elucidar o crime e prender o acusado.

*Com informações do GMC online.

