Sine Manaus oferta 370 vagas de emprego nesta segunda-feira (5)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 370 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (5), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 93

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo recebimento, conferência, verificação da validade e estoque de produtos; realizar balanços, inventários e relatórios; fiscalizar entrada, saída e armazenagem correta das mercadorias.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática avançada;

Atividades – administrar e planejar as atividades dos setores de expedição e logística; supervisionar o processo de descarga, conferência, movimentação, armazenagem, controle de vencimento e acondicionamento no estoque; acompanha trocas, devoluções, avarias e emissão de documentos fiscais; realizar gestão de pessoas.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática avançada;

Atividades – garantir suporte administrativo e operacional às demais áreas da empresa, com atendimento telefônico, organização de arquivos, envio de documentos, gestão de planilhas, entre outros.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Montador de Estrutura Metálica

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar gabaritos e modelos de peças de estruturas metálicas diversas, inclusive estruturas de embarcações e aeronaves; preparar, montar, instalar e recuperar peças de estruturas metálicas; realizar manutenção produtiva de máquinas e equipamentos.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar inspeção, manutenção, extensão e ampliação em redes e galerias de esgotos (fossa, caixas de gordura e outros); operacionalizar projeto de instalações de tubulações; preparar local para instalação; pré-montar e instalar tubulações.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Eletricista Predial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de instalação elétrica.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Armador de Ferro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar a confecção de armações de estruturas de concreto e de corpos de prova: Interpretar projetos de arquitetura e estrutural; definir o local de trabalho; montar bancadas e máquinas de corte; relacionar materiais para armação de ferragens; selecionar vergalhões; medir ferragens e armações.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

12 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar pedreiros, carpinteiros e operadores de equipamentos pesados; carregar e descarregar materiais de construção; preparar canteiros de obras.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento básico em peças de moto;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados; preservar o estoque limpo e organizado; empacotar e desempacotar produtos; realizar expedição de materiais e produtos; providenciar despachos e auxiliar no processo de logística.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – limpar e conservar ambientes internos e externos; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas; limpar cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes; abastecer os ambientes com materiais.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Instalador de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; realizar manutenção de aparelhos e instalação de purificadores.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter formação técnica em mecânico de manutenção; ter no mínimo três doses da vacina da Covid-19; ter disponibilidade para viajar;

Atividades – realizar manutenção em máquinas pesadas e implementos agrícolas; preparar peças para montagem de equipamentos.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – prestar um bom atendimento e ter assiduidade nas entregas;

Atividades – atuar na área de vendas (reposição, arrumação e distribuição de roupas.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 93

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar sanduíches; auxiliar no preparo de café da manhã; realizar produção e fritura de alimentos, como carnes, frangos, peixes e sanduíches, utilizando chapas metálicas de cozinha, churrasqueiras e grelhas.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Consultor de Equipamentos

Escolaridade – ensino superior completo em engenharia mecânica, elétrica, produção e afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema CRM e em EPI’s;

Atividades – realizar prospecção e gestão de carteira de novos clientes, elaboração de propostas, aplicação de estratégias comerciais e acompanhamento da concorrência no mercado de segurança na área.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fechar novos negócios; prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga

1 vaga – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou gastronomia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como gerente de restaurante e conhecimento em software de gerenciamento de restaurante;

Atividades – coordenar as operações do restaurante no salão e na cozinha; maximizar a satisfação do cliente; analisar regularmente a qualidade dos produtos e pesquisar novos fornecedores; organizar e supervisionar turnos; avaliar o desempenho da equipe e dar feedback para melhorar a produtividade; estimar necessidades futuras de produtos, utensílios de cozinha e produtos de limpeza; controlar os custos operacionais e identificar medidas para cortar desperdícios; criar relatórios detalhados de receitas e despesas semanais, mensais e anuais; recomendar formas de atingir um público maior.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no comércio e como gerente de atividades exercidas com gestão de pessoas e vendas;

Atividades – realizar abertura e fechamento de loja e caixa, recrutamento e seleção de colaboradores.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas; identificar movimentos de pessoas suspeitas; fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos da loja.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela criação de artes para mídias sociais; planejar estratégias de vendas online; colaborar com a equipe de marketing para desenvolver ideias; acompanhar o andamento dos pedidos de compras online.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário, responsabilidade e espírito de liderança; residir nas mediações dos bairros Compensa, São Raimundo, Santo Antônio ou Glória;

Atividades – produzir refeições em grande quantidade em cozinha industrial.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Cozinha

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando gastronomia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – supervisionar o preparo e montagem de pratos em restaurantes; orientar e verificar a elaboração de receitas; controlar o estoque de alimentos.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – atuar na preparação de lanches, na manipulação de máquinas de café e na extração de bebidas quentes (café e chá); receber pagamentos dos clientes no caixa.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência no setor de Telecon;

Atividades – trabalha com foco na captação de novos clientes para a empresa e gestão interna de vendas.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar higienização e conservação de lugares públicos e particulares; varrer o chão, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas, quintal e áreas de convivência.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar higienização, preparação de refeições e conservação de mantimentos em cozinhas de locais públicos e empresas particulares.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos de vendas; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar no atendimento ao público, vendas, organização e serviço administrativo.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Estágio de Operador de Vendas

Escolaridade – ensino superior cursando administração, marketing ou gestão comercial;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar no atendimento ao público, vendas, organização e serviço administrativo.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter empatia, ser responsável, pontual, proativo e atento;

Atividades – atuar no atendimento, no recebimento de pagamento e na organização.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 55

50 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Processos A

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter treinamentos/curso técnico em: operador de empilhadeira, pá carregadeira, varredeira, E-learning 5S, paleteira e equipamento de proteção individual;

Atividades – efetuar o processamento dos produtos manuseando máquinas; preparar materiais e acondicionar matérias-primas; enviar amostras para qualidade; processar a embalagem; efetuar baixa no sistema de estoque, visando atender as necessidades de produção.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Industrial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em comandos elétricos; ter cursos de NR-10 e SEP atualizados;

Atividades – planejar serviços elétricos; realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão; montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; instalar e reparar equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquina

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em máquina calandra;

Atividades – atuar operando e alimentando máquinas e equipamentos industriais nos processos de produção da empresa, seguindo as instruções e boas práticas de fabricação.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de metalúrgica, (telhas, perfil e calhas);

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos de vendas; orientar quanto às especificações de produtos e serviços.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter curso de operador de empilhadeira;

Atividades – manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 73

2 vagas – Mecânico de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva nos veículos e equipamentos; lubrificação em geral; reparos em mangueiras pneumáticas; troca de filtros e óleos.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Executor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar reparo nos sistemas de veículos, leitura e interpretação da reclamação do cliente, diagnóstico, revisão e/ reparo, teste de funcionamento do sistema, alinhamento, balanceamento, cambagem e caster em veículos leves, sistema de suspensão e freios, montagem e desmontagem de pneus.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Funileiro Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em fabricação e instalação de dutos, auxílio na montagem e desmontagem de peças soldadas;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Aparelhos de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Splits, Chillers e fancoils;

Atividades – prestar assistência técnica; instalar e realizar manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e qualidade; realizar orçamentos de serviços; elaborar documentação técnica.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico de Refrigeração em Ar-condicionado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Splits, Chillers e fancoils;

Atividades – elaborar projetos de sistemas eletromecânicos; montar e instalar máquinas e equipamentos; planejar e realizar manutenção; desenvolver processos de fabricação e montagem; elaborar documentação; realizar compras e vendas técnicas; cumprir normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Funileiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com fabricação e instalação de dutos, auxílio na montagem e desmontagem de peças soldadas;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com maquinário de lavadora e enceradeira;

Atividades – responsável pela conservação e limpeza de ambientes internos e externos.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Telemarketing Receptivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office;

Atividades – receber ligações de clientes e potenciais clientes; realizar controle em planilhas e relatórios.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assessor de Microfinanças

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas externas, captação de clientes, negociações e cobranças; ter conhecimento básico em finanças e Informática intermediária;

Atividades – realizar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, NR-12 e Direção Defensiva atualizados; apresentar exame toxicológico;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas; verificar documentação de veículos e cargas.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Analista de Recursos Humanos Jr

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração ou recursos humanos;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades das zonas Norte ou Leste de Manaus;

Atividades – executar funções estratégicas dentro da empresa.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e criar receitas de bolos, doces, biscoitos, salgados, canapés, sorvetes, caldas, tortas, cupcakes, recheios e coberturas.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor (Porta a Porta)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – promover vendas externas; realizar panfletagem e vendas de pacotes de internet e outros serviços porta a porta em rotas pré-definidas pelo gestor comercial.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em administração de condomínios;

Atividades – dar suporte à gerência, colaboradores e prestadores de serviços terceirizados (segurança, manutenção e limpeza) do condomínio; realizar controle de vencimento das licenças e manutenções preventivas; realizar busca de fornecedores e prestadores de serviços de acordo com a necessidade; elaborar cartas e advertências, circulares e atas; participar de assembleias; organizar e arquivar documentos do condomínio.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – varrer, aspirar, lavar e secar pisos; remover pó e sujeiras de superfícies; limpar banheiros e sanitários; retirar o lixo e manter a organização dos ambientes.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Operacional de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em transportadora de logística;

Atividades – realizar programação e liberação de equipe, acompanhamento de e-mail e apoio na parte de manutenção, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Sonorização

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter cursos na área de Sonorização e Sincronização, NR-35 e NR-10 atualizadas; ter disponibilidade para realizar viagens;

Atividades – realizar manutenção, instalação e vistoria preventiva em equipamentos de sonorização; fazer levantamento de material para manutenção, reparo e requisição de som completo; realizar pequenos consertos de equipamentos.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Vendedor Pracista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no setor de telecom; ter conhecimento em pacote Office e redes sociais;

Atividades – realizar vendas externas.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de direção defensiva e transporte coletivo de Passageiros; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; orientar quanto aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em atendimento ao público; ter conhecimento e experiência em redes sociais;

Atividades – prospectar clientes, apresentar soluções, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 56

15 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar produtos; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de TBO (Treinamento Básico Operacional), leitura de componentes eletrônicos ou técnicas de solda;

Atividades – realizar separação, arrumação, despacho, recepção, inventário e limpeza das peças no estoque.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote Office;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário; atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências; prospectar clientes nas comunidades.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar reposição de mercadorias nas gôndolas; verificar validade dos produtos; manter a organização e limpeza das gôndolas; dar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – técnico em segurança do trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Logística – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atividades operacionais no setor de logística, como separação, reposição e recebimento de medicamentos e produtos de higiene e limpeza.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades administrativas no setor de Recursos Humanos.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Frentista – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – abastecer veículos em postos de combustível.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Assistente de Atendimento – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; autorizar exames e agendamentos de consultas para convênios internos e externos; controlar e acompanhar senhas de atendimento; protocolar os atendimentos de convênios ao faturamento diariamente; realizar atendimento telefônico.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – dar apoio à linha de produção; manusear peças dentro da linha.

Disponível até 05/02/2024 ou encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria

