Núcleo da Aleam participa de reunião com superintendente da Zona Franca de Manaus

Manaus (AM) – O desenvolvimento da Zona Franca de Manaus foi debatido em reunião, realizada na última sexta-feira (2), com o coordenador do Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Nuriam/Aleam), deputado estadual João Luiz (Republicanos), e o superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Bosco Saraiva, na sede da autarquia federal, no Distrito Industrial, em Manaus.

A reunião também contou com a presença do vice-coordenador do Nuriam, o professor e presidente do Instituto Sociocultural Brasil/China (Ibrachina), Dr. Thomas Law, professor Neibe Araújo, secretário-geral do Núcleo, representante do Ibrachina, Ana Law e a presidente da Organização de Mulheres de Negócios e Profissionais e advogada, Dra. Grace Benayon.

“Tratamos sobre as demandas da Suframa, conversamos sobre as empresas da Zona Franca de Manaus, pesquisas de desenvolvimento, reforma tributária, a lei de informática e de possíveis investimentos chineses no Polo Industrial de Manaus (PIM)”, disse o deputado João Luiz.

UEA

Os representantes do Nuriam se reuniram, também na sexta-feira (2), com o reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Prof. Dr. André Zogahib, com o objetivo de discutir políticas públicas para os acadêmicos, além das questões educacionais e relações Brasil-China.

