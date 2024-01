Deputado João Luiz fortalece o setor primário com governador em ação para produtores rurais

Manaus (AM) – O deputado estadual João Luiz (Republicanos) participou nesta segunda-feira (22), com o governador do Amazonas, Wilson Lima da entrega de 100 mil alevinos de tambaqui, 45 toneladas de alimentos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para instituições sociais de Manaus, 8,7 mil mudas de café e citros, Cartões do Produtor Primário, aeradores e fomento do programa “+ Crédito Energia Sustentável” no Parque Multiuso Eurípedes Ferreira Lins, localizado na rodovia BR-174.

“Essa importante ação realizada pelo Governo do Amazonas vai beneficiar aproximadamente 500 produtores rurais da capital e região metropolitana. Reafirmamos o nosso compromisso com o setor primário, com especial atenção à agricultura e à pesca, onde já investimos R$ 3,3 milhões, por meio de emendas parlamentares no período de 2020 a 2023”, disse o deputado João Luiz.

O governador Wilson Lima destacou que reforça o compromisso com o setor primário no estado do Amazonas.

“Eu acredito muito no setor primário, na força de trabalho de cada um de vocês, são pessoas que acordam muito cedo, que madrugam e que envolvem toda a família nessa atividade. Meu compromisso não poderia ser outro de não trabalhar juntamente com todo meu pessoal. Para que pudéssemos dar as condições necessárias para que efetivamente as coisas acontecessem, de tal momento, necessário para que as cadeias produtivas sejam muito significativas para o nosso estado”, disse o governador do Amazonas.

Durante a ação, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) também recebeu sete botes com motores 100 HP, computadores e outros equipamentos.

O evento contou com a participação de deputados estaduais, vereadores de Manaus, secretários do Governo do Amazonas e prefeitos do interior do estado.

Deputado do Agro

Ao longo dos mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual João Luiz, no período de 2020 a 2023, investiu R$ 3.3 milhões no setor primário. Deste montante, foram destinados R$ 2 milhões para a agricultura e R$ 1.3 milhão para a pesca, visando impulsionar as atividades essenciais.

Para o ano de 2024, o parlamentar reafirma o compromisso com o setor primário, destinando R$ 2 milhões para fortalecer ainda mais a agricultura e a pesca no estado.

