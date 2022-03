Palestra de “Educação Financeira para Mulheres” está com inscrições abertas

Manaus (AM) – Acontece nesta sexta-feira (25), uma palestra on-line e gratuita do projeto “Conexão de Aprendizagem”.

Com 100 vagas disponíveis, a palestra “Educação Financeira para Mulheres”, será ministrada pela economista Ozineide Farias de Carvalho, na próxima segunda-feira, 28, das 15h às 16h30 (horário Manaus), pela plataforma Microsoft Teams.

Os interessados devem acessar o link disponível em (semtepi.manaus.am.gov.br) e realizar a inscrição nesta sexta-feira, das 10h às 17h.

É de inteira responsabilidade do candidato ter um celular, notebook ou tablet com sinal de internet, para acessar a programação. Os certificados serão enviados em até 48 horas após a palestra.

Projeto

O projeto “Conexão de Aprendizagem: Visando Oportunidades”, executado na gestão do prefeito David Almeida, tem o objetivo de abordar temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta, nas respectivas áreas de conhecimento no mercado de trabalho e empreendedorismo.

As atividades são voltadas a jovens a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego, universitários, candidatos cadastrados no Sine Manaus, profissionais em busca de qualificação e empreendedores em busca de capacitação.

Palestrante

Ozineide Farias de Carvalho é economista, analista financeira e comportamental, servidora pública e pós-graduada em Auditoria, Controladoria e Finanças.

*Com informações da assessoria

Foto: Divulgação / Semtepi

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Saúde da mulher é tema de palestras em Manaus

Motoristas e cobradores de ônibus recebem palestras em Manaus

Curso ensina como transformar garrafas pets em ecojoias