Campo do Passarinho será novo núcleo do Pelci em Manaus

Manaus (AM)- O Campo do Passarinho será o novo núcleo do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), nesta quinta-feira (24).

Localizado no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus, o espaço esportivo foi recém revitalizado pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra).

Agora, o Campo do Passarinho receberá escolinhas esportivas nas modalidades de futebol e vôlei, masculino e feminino, disponibilizando 180 vagas gratuitas para crianças e jovens de 8 a 17 anos.

“Mais um núcleo do Pelci anunciado na capital do estado por determinação do governador Wilson Lima. Agora, nosso objetivo, é intensificar os investimentos no esporte de base para termos resultados futuros de atletas no alto rendimento e cidadãos de bem, que nascem aqui na escolinha de iniciação esportiva dos bairros”, ressaltou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Para a jovem de 16 anos, Evelyn Raquel, aluna na escolinha de vôlei, o Pelci é uma oportunidade para que crianças e adolescentes da comunidade possam mostrar seu talento.

“O projeto é importante para que crianças e jovens possam ter oportunidade de mostrar seu talento e tentar ser um atleta profissional. E muitas pessoas têm renda baixa, então com o projeto, muitos poderão aproveitar”, disse Evelyn Raquel.

Com a revitalização do campo entregue em janeiro, o esporte continua sendo fomentado na zona norte, beneficiando bairros como o Colônia Terra Nova, Novo Israel, Santa Etelvina, Cidade Nova, entre outros.

Para as aulas, o projeto dispõe de equipamentos esportivos como bolas, cones, kits de apitos, bambolês, redes de gol, coletes, além de uniformes de padronização.

Localidades

Atualmente, o Pelci conta com cinco núcleos ativos na capital, com diversas modalidades esportivas como no CDC da Compensa, com aulas gratuitas de luta olímpica e futebol; Arena Amadeu Teixeira com futsal, jiu-jitsu, vôlei, handebol e basquete; Vila Olímpica de Manaus, onde são oferecidas atividades de atletismo; Campo do Prosamim no Santo Agostinho, com escola de futebol masculino e feminino; e a Escola Estadual Solon de Lucena, com as modalidades de basquete 3×3, jiu-jitsu, vôlei, futsal, basquete e handebol.

FOTOS: Mauro Neto/Faar

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Estudante do AM representa o Estado em competição de xadrez

Circuito de Basquete movimenta o esporte em Manaus

Semifinais do Campeonato Amazonense estão definidas