Festival Ecológico do Peixe-boi 2022 terá show de Wesley Safadão em Novo Airão

Wesley Safadão será atração musical do 23.º Festival Ecológico do Peixe-boi de Novo Airão

Novo Airão (AM) – O cantor Wesley Safadão será atração musical do 23.º Festival Ecológico do Peixe-boi de Novo Airão (município distante 194,4 km de Manaus), que ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de outubro. O cantor vai se apresentar na noite de domingo, dia 16 de outubro, após a divulgação do resultado da apuração da agremiação vencedora do festival: Peixe-boi Anavilhanas ou Peixe-boi Jaú.

A confirmação do nome foi anunciada, na quarta-feira (16), pela Prefeitura de Novo Airão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Evento (Semuc). O prefeito Frederico Júnior planeja ainda a vinda do cantor cristão Fernandinho para o evento folclórico.

As agremiações Jaú e Anavilhanas também assinaram um termo de apoio financeiro, no valor de R$ 200 mil, para a realização do evento. Cada agremiação folclórica receberá o valor de R$ 100 mil, divididos em 10 parcelas mensais, a partir deste mês.

O prefeito Frederico Júnior também informou o apoio do Governo do Estado que se comprometeu com a liberação de mais recursos e a transmissão ao vivo do evento para o país.

“Vamos transformar o festival em uma das maiores realizações culturais da região Norte. Temos vocação turística e belezas naturais que corroboram para esse empreendimento. Essa ação representa acreditar no potencial para transformá-lo no maior evento cultural do Amazonas” aposta.

