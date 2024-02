Time Sub-17 do Amazonas FC estreia na Copa do Brasil tentando repetir feito da equipe principal

Manaus (AM) – Após semanas de preparação, chegou a hora da base da Onça-pintada da Zona Leste desbravar o cenário nacional pela primeira vez. O Amazonas FC enfrenta, nesta quarta-feira (28), a equipe do Sant German-RO, em duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17 de 2024. A bola rola às 15h (de Manaus), no estádio Carlos Zamith. A entrada ao público no Zamith será gratuita e a partida terá transmissão ao vivo e com imagens na TV Onça, canal oficial do Amazonas FC no YouTube.

Uma semana depois, o time comandado pelo técnico Renato Abrantes vai tentar repetir o feito da equipe principal, que na última quarta-feira (21), sob o comando de Luizinho Vieira, venceu o Indepedente-AP por 1 a 0, em Macapá (AP), e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil logo em sua estreia no torneio de mata-mata.

Sem vantagem

O jogo único desta quarta-feira é único e eliminatório. Em caso de empate, a vaga na segunda fase será decidida na disputa de pênaltis. O vencedor avança para ser adversário de Galvez-AC ou Real-RR na sequência da competição. Será a primeira vez da Onça-pintada disputando uma competição de nível nacional nas categorias de base.

Para garantir a vaga na competição nacional desta temporada, em 2023, a Onça conquistou o Campeonato Amazonense Sub-16. Na final, disputada também no estádio Carlos Zamith, palco da estreia na competição nacional, a equipe venceu o São Raimundo por 5 a 1. Emanuel, três vezes, Ibson Jr e Vinicius foram às redes e garantiram o título e a vaga na Copa do Brasil Sub-17 deste ano.

