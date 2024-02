Manauara EC estreia na Copa Verde diante do Tocantinópolis-TO, nesta quarta-feira (28)

Manaus (AM) – O Manauara EC vai jogar mais uma partida importante em sua recente história. Na noite desta quarta-feira (28), o Robô da Amazônia estreia na Copa Verde diante do Tocantinópolis-TO, fora de casa, em duelo válido pela primeira fase da competição da atual temporada. A bola rola às 17h (horário de Manaus), no estádio João Ribeiro, na cidade de mesmo nome do clube tocantinense.

Um dos três representantes amazonenses e estreante histórico na competição, o Manauara é a única equipe do Estado que tem compromisso nesta primeira fase. O duelo diante do Tocantinópolis-TO é único e eliminatório, e em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. Se avançar, o Robô da Amazônia terá pelo caminho o Manaus FC, que assim como o Amazonas FC, entra na segunda fase da Copa Verde.

Para chegar até o local da partida desta quarta, o Manauara saiu de Manaus na noite de segunda-feira (26) e encarou mais de um dia de viagem. A equipe amazonense realizou escalas aéreas em Brasília (DF) e Marabá (PA). Além disso, a delegação do Robô ainda fará um trecho de ônibus, até chegar ao destino final: Tocantinópolis (TO).

Técnico Alan George vai para seu segundo jogo no retorno ao Robô. Foto: Renan Rudson/MEC

O técnico do Robô, Alan George, comentou a preparação do time. Alan vai apenas para sua segunda partida no retorno ao Manauara: o comandante estreou em sua segunda passagem no time amazonense na eliminação para o Retrô-PE, na última quarta-feira (21), pela primeira fase da Copa do Brasil.

“Outra competição, outro adversário e estamos procurando estudar bastante a equipe do Tocantinópolis-TO para essa Copa Verde, em cima das informações que procuramos. A cada dia temos que trabalhar para encaixar a melhor equipe”, disse o comandante do Robô da Amazônia.

Arbitragem

A partida entre Manauara e Tocantinópolis será comandada por um trio de arbitragem do Mato Grosso. Apita a partida, o central Rodrigo da Fonseca Silva, que será auxiliado por Fernanda Kruger (FIFA) e Gislan Antonio Garcia da Silva. Ambos de Tocantins, Eduardo Fernandes Teixeira e Edilson Frasao Pereira serão quarto árbitro e analista de campo, respectivamente.

