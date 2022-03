Rotatória André Queiroz, na Cidade Nova é entregue revitalizada

Manaus (AM)- Foi entregue na noite desta sexta-feira (25), às 19h, totalmente revitalizada, a rotatória André Queiroz de Castro, conhecida como “Bola do 23”, localizada entre as avenidas Noel Nutels e Coronel Sávio Belota, ruas Jordão e Currais Novos, na zona Norte.

O espaço recebeu revitalização em toda a área com diversos serviços realizados pela Secretaria Municipal asa de Limpeza Urbana (Semulsp), como limpeza, pintura, recuperação de bancos e calçadas

O local também recebeu um palco com cobertura para práticas de zumba da comunidade. O Secretário Sabá Reis esteve na inauguração e falou sobre as melhorias na zona Norte.

“Revitalizar esse local foi uma grande missão e que toda a equipe estava sendo ordenada e atendemos todas as ordens do Prefeito David Almeida. É gratificante entregar mais uma revitalização e um local de esporte para a população manauara e a princípio seria só uma rotatória e resolvemos fazer uma praça para os moradores do núcleo 23 e bairros das redondezas”, enfatizou.

Homenagem

A rotatória faz homenagem ao André Queiroz de Castro, que foi líder comunitário do bairro Nossa Senhora de Fátima 1, na zona Norte de Manaus, por 12 anos.

