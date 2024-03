Garimpos ilegais são destruídos pela PF em unidade de conservação no sul do AM

A Operação Atalaia conta com a participação da Força Nacional e do ICMBio

A Polícia Federal, em parceria com a Força Nacional e o ICMBio, deflagrou, na terça-feira (5), a Operação Atalaia, com o objetivo de prevenir e reprimir a extração ilegal de minério de cassiterita no Parque Nacional dos Campos Amazônico, no Amazonas.

Foram destruídos garimpos ilegais durante o primeiro dia de operação. Por não ter possibilidade de remoção do local, foram feitas as desintrusões de escavadeiras hidráulicas, trator esteira, barracos, motores geradores, motores bombas, armas de fogo e demais aparatos utilizados no garimpo ilegal.

Diante dos fatos, será instaurado investigação policial para o aprofundamento dos fatos e identificação dos responsáveis, que poderão responder por dano, extração de recursos minerais sem licença, usurpação de bens da União e associação criminosa.

Ao final da Operação Atalaia, a PF emitirá comunicado à imprensa com o balanço final da ação.

